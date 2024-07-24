«Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы девелопера «ГК Алькор»

Интегратор «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы крупной девелоперской компании «Алькор».

ГК «Алькор» занимается реализацией инфраструктурных и жилых проектов. Флагманскими проектами являются яхтенный порт (марина) «Кронфорт. Гавань» с гостиничной инфраструктурой и культурно-досуговым кластером, а также два малоэтажных жилых квартала «Кронфорт. Центральный» и «Кронфорт. Набережная» с коммерческой и социальной инфраструктурой: лицеем, детским садом и кабинетом врача общей практики.

До автоматизации процессов управленческая отчётность в компании формировалась в программе Excel и вручную загружалась в BI-систему. Экономисты самостоятельно выгружали оборотно-сальдовые ведомости, проводили реклассификацию расходов и консолидацию данных. Эти алгоритмы были непрозрачны, а данные отчётности было невозможно расшифровать до первичной документации.

Управляющая компания приняла решение до конца прошлого года перейти к сбору факта и автоматической выгрузке данных в новой системе. Изучив предложения на рынке и опыт работы компаний было отдано предпочтение интегратору эффективных решений «Первый Бит». Перед специалистами «Первого Бита» стояли задачи: автоматизировать процессы казначейства и управленческого учета, реализовав автоподъем данных, сформировать консолидированную управленческую план-фактную отчетность по холдингу, а также в формате регулярной выгрузки в BI-cистему до конца ноября прошлого года.

Эксперты «Первого Бита» внедрили в деятельность ГК «Алькор» программный продукт в рамках единой конфигурации «БИТ.Финанас» на базе «1С:Бухгалтерия 8 Корп». Она позволит оптимизировать все функции: от согласования заявок и управления договорами до получения консолидированной отчетности и финансового планирования.

«В ходе реализации проекта нам удалось реализовать сложную, многоступенчатую систему закрытия периода, элиминации, отчеты по сопоставлению план-факта по распределяемым расходам, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, автоматизировать казначейство. В ходе проекта мы совместно с клиентом совместно сформулировали требования к методологии учета», – отметил руководитель проекта от компании «Первый Бит» Константин Левитиан.

В результате проделанной работы в подразделениях строительной компании сократились трудозатраты на 20%, автоматизированы процессы выгрузки казначейства, бюджетирования и управленческой отчётности в BI-систему. Благодаря автоматизации предприятия получение управленческой отчётности теперь происходит на 20% быстрее.

«Изменения затронули три основных контура нашей компании: казначейство, бюджетирование и управленческий учёт. Например, в казначействе было автоматизировано согласование заявок и реестра платежей, внедрено формирование заявок на расходование денежных средств, а также реализовано автоматическое заполнение аналитик "Вид деятельности" и "Источник финансирования". Теперь платёжные поручения формируются на основании заявок без участия сотрудников, а данные по движению денежных средств при проведении банковских выписок заполняются автоматически из заявок на расходование», – сказал Сергей Александров, директор по экономике и финансам ГК «Алькор».

В настоящий момент в компании все важнейшие финансовые, HR и прочие показатели выгружаются автоматически по сценариям «План», «Факт», «Прогноз» в универсальных форматах xls и xml. Чтобы их выгрузка была корректной, ключи и BI системы проставлены в «Бит.Финанс» в качестве кодов и дополнительных реквизитов.

В результате заказчик получил возможность формировать автоматическую выгрузку и отчётность как в «Бит.Финанс», так и в BI-системе.