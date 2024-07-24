MOLGA Consulting рассказала о выводе на рынок новой цифровой платформы HRroom

MOLGA Consulting, компания в области автоматизации HR-процессов, объявляет о выводе на рынок собственной цифровой платформы для управления персоналом HRroom. HRroom включает важные функциональные возможности, нацеленные на повышение эффективности HR-процессов компаний, повышение прозрачности и вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители MOLGA Consulting.

Платформа эффективна как самостоятельный продукт, и как часть уже имеющейся или строящейся архитектуры с использованием других продуктов сторонних вендоров. Уже сейчас Заказчики имеют возможность применить решения для создания и управления кадровым порталом с элементами цифрового профиля сотрудника, управления организационной структурой, построения кадрового электронного документооборота, а также управления обучением с использованием инструментов генеративного ИИ.

Значимый модуль новой платформы — продукт кадрового электронного документооборота. Он органично дополнит архитектуру HR-решений с распространёнными учетными системами. Клиенты по желанию могут приобрести расширение для SAP, которое нативно интегрирует системы и решает вопрос подготовки проектов документов.

«Без кадрового документооборота невозможен путь сотрудника в компании — с помощью HRroom мы облегчим взаимодействие работодателя и команды. Для этого мы разработали удобное и безопасное on-premise решение, которое легко встроить в существующие бизнес-процессы», — сказала Дина Левит, операционный директор направления разработки новых продуктов MOLGA Consulting.

Продукт КЭДО предоставляет доступ сотрудникам в личный кабинет, автоматизирует получение цифровых подписей и делает этот процесс понятным, прозрачным и удобным. Среди других отличительных особенностей — работа с несколькими типами организационных структур. Продукт MOLGA позволяет клиентам работать одновременно с линейной, функциональной, проектной и другими организационными структурами.

Основные возможности HRroom КЭДО: документооборот без бумаги в соответствии с законодательством; создание ЭЦП для сотрудников внутри системы КЭДО за минуты; центр управления документами (статусы, уведомления, напоминания); удобные, простые интерфейсы (не требуется обучение работе в системе); интеграция с учётными системами (SAP, «1C», БОСС); несколько орг. структур (функциональная, проектная и т.д.); доступ с любого устройства (десктоп и мобильная версия).

Своей разработкой компания стремится помочь сотням клиентов снизить нагрузку на кадровых специалистов, упростить HR-процессы с офисными и удалёнными сотрудниками и подготовиться к полному переходу на безбумажный документооборот в соответствии с законодательством.

«Цифровая платформа «HRroom», как и продукт КЭДО, — квинтэссения нашего восемнадцатилетнего опыта в области методологии и автоматизации HR-функции. Платформа и входящие в нее продукты построены на основании лучших практик и тенденций мирового уровня, среди которых: доступ сотрудников в систему, построение сквозных процессов с множеством участников, применение искусственного интеллекта», — сказал Сергей Никитин, Первый вице-президент MOLGA Consulting.