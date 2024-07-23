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Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ

Команда Project Lad впервые продемонстрировала цифровую модель управления проектами на основе ИИ. Потенциал цифрового моделирования проекта – сокращение просрочек, перерасхода ресурсов и предотвращение проектных коллизий – оценили руководители крупных энергетических компаний, среди которых «Россети», «РусГидро», «Интер РАО», «Росэнергоатом» и другие. Об этом CNews сообщили представители Project Lad.

Представители энергетического сектора отметили продолжающийся курс на импортозамещение. Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», рассказал о ключевых вызовах, особо отметив необходимость формирования единого ИТ-ландшафта и рост его зрелости.

«Компании энергетического сектора уже столкнулись с четким пониманием невозможности дальнейшего использования иностранных решений для проектного моделирования. Но запрос рынка простирается гораздо дальше простой замены решений ушедших вендоров. Бизнес сегодня заинтересован в выходе на качественно иной уровень управления проектами. Осуществить это могут новые инструменты на базе искусственного интеллекта», – сказал Марат Мухарьямов, директор Project Lad.

Цифровая модель управления проектами на базе решения Project Lad продемонстрировала экспертам ИТ-служб энергетического сектора успешный пример внедрения технологий искусственного интеллекта в работу промышленного предприятия.

Цифровая модель Project Lad разработана специально для оценки и улучшения метрик сложных проектов, подходит для энергетической, добывающей, производственной и других отраслей. В основе модели – календарно-сетевой график. Анализ отклонений плановых, фактических и прогнозных данных, реализованный в Project Lad, позволяет заказчику качественно управлять проектами. Благодаря функциональности прогнозирования и моделирования можно в реальном времени оценить влияние действий на сроки и бюджеты, уменьшая циклы управленческих решений и продолжительность совещаний. Результат – ритмичность производственного цикла, снижение рисков задержек в работе, повышение эффективности.

Новую функциональность уже смогли оценить в СУЭК, в сотрудничестве с которым команда Project Lad смоделировала реконструкцию ОФ «Чегдомын» АО «Ургалуголь». Заказчик высоко оценил перспективы использования Project Lad для улучшения управления объектами. По оценке специалистов СУЭК, решения Project Lad повышают точность прогнозирования и позволяют реагировать на риски более эффективно.

Марат Мухарьямов отметил, что бизнес сегодня нуждается в демонстрации успешных кейсов: «Наше решение, аналог MS Project и Oracle Primavera, уже используется на предприятиях добывающей промышленности, а также для управления инвестиционно-строительными проектами в России и Индии. В частности, мы успешно внедрили его при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде. И сегодня мы показываем не просто модель, а реальные достигнутые результаты и реальную эффективность ИИ-инструментов».

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