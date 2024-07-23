Подтверждена совместимость решений виртуализации «Базис» с ОС «ОСнова»

Флагманские продукты российского разработчика инфраструктурного ПО «Базис» — платформа для управления виртуальными средами Basis Dynamix и платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace — стали первыми решениями по виртуализации, совместимыми с отечественной операционной системой для рабочих станций и серверов «ОСнова». Партнерство обеспечит пользователям ОС снижение затрат на интеграцию решений, а также значительно повысит эффективность и продуктивность совместного использования продуктов.

Ключевые преимущества «ОСновы» — ее универсальность и удобство использования. Операционная система может работать на различных аппаратных платформах и поддерживает серверные компоненты информационных систем и виртуальные среды, что позволяет оптимизировать загрузку аппаратных ресурсов и повышает гибкость в развертывании приложений и сервисов. Чтобы облегчить привыкание к новой ОС на рабочем месте, создатели продукта разработали две темы интерфейса — Win-like и Mac-like, которые будут интуитивно понятны пользователям иностранных операционных систем.

Бесперебойная работа платформ Basis Dynamix и Basis Workplace на различных устройствах с ОС «ОСнова» гарантирует представителям крупного бизнеса и государственных структур надежную работу виртуализированных сред и снижение рисков сбоев информационных систем. Наряду с этим, совместимость ПО способствует сокращению затрат на интеграцию решений и обслуживание ИТ-инфраструктуры, что призвано упростить переход компаний с зарубежных аналогов на отечественный софт.

«ОСнова» используется как в крупных корпоративных сетях, так и в государственных информационных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Зачастую мы уже присутствуем в ИТ-инфраструктуре этой категории заказчиков, поэтому партнерство даст им возможность повысить продуктивность бизнес-процессов и эффективнее управлять виртуальными средами и рабочими местами, используя полностью импортонезависимые решения», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Партнерства с отечественными вендорами для гарантии стабильной работы приложений под управлением нашей ОС — одна из приоритетных задач команды, направленная на консолидацию российского ИТ-рынка. Значимость технологий виртуализации в этом смысле едва ли можно переоценить — сегодня это фундамент любого крупного бизнеса. Сотрудничество с «Базис» — важная для всей отрасли инициатива, которая сэкономит множеству компаний и время, и силы, поскольку заказчики получат уже настроенную и проверенную на совместимость среду», — сказал Артём Короленков, заместитель генерального директора по внедрению в НППКТ.

«ОСнова» — операционная система общего назначения, созданная в 2019 г. экспертами в сфере автоматизации и защиты информации НППКТ. Сегодня разработка не только включена в реестр отечественного ПО Минцифры, но и обладает версией, сертифицированной ФСБ России. Высокий уровень безопасности «ОСновы», подтвержденный сертификатом ФСТЭК России на соответствие 4 уровню доверия, позволяет использовать ее в системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные.