Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии

«Эттон» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное с компанией «Эттон» в июле 2024 г., действует бессрочно и распространяется на четыре продукта разработчика: АИС «Стройотходы», АИС «Управление отходами», АИС «Цифровое месторождение», АИС «Инвестиционная оценка нефтегазовых активов». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Группа компаний «Эттон» – российский разработчик отраслевых импортонезависимых ИT-решений. Ключевые направления деятельности компании – цифровизация нефтегазового сектора, отрасли экологии и обращения с отходами, разработка государственных и корпоративных информационных систем.

Партнерам Merlion уже доступны четыре программных продукта «Эттон».

АИС «Цифровое месторождение» – система, предназначенная для повышения эффективности, скорости процессов управления разработкой и эксплуатацией месторождений. Является единой базой для хранения, анализа промысловых и телеметрических данных, прогнозирования добычи, формирования отчетности.

АИС «Инвестиционная оценка нефтегазовых активов» (ИОНА) – продукт для оценки инвестиционной привлекательности нефтегазовых активов при помощи объединения геологических расчётов, расчётов по разработки месторождений и экономических расчетов по разработке.

АИС «Стройотходы» – решение для отображения информации о местах и объемах образования стройотходов, местах утилизации и захоронения, несанкционированных свалках. В системе визуализируется движение специализированных транспортных средств.

АИС «Управление отходами» – система управления обращения с отходами, целый комплекс электронных сервисов для региональных операторов, транспортировщиков отходов, а также региональных органов исполнительной власти. Система формирует территориальные схемы обращения с раздельно собранными отходами.

«Решения компании «Эттон» отвечают насущным потребностям рынка и стоят «на повестке дня». Предприятия топливно-энергетического комплекса России остро нуждаются в актуальных инструментах, позволяющих наладить процессы с точки зрения экологического воздействия, сократить время на сбор и анализ информации, оптимизировать трудовые ресурсы.

Сотрудничество с компанией расширяет пул поставляемых партнерам Merlion решений под их проектную деятельность. Со своей стороны, мы будем активно поддерживать и продвигать разработки компании в нашем партнерском b2b-канале и обеспечим комплексную маркетинговую поддержку», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«У Merlion большой опыт в дистрибуции готовых отраслевых решений, отлично выстроенные партнерские каналы продаж. Сотрудничество с компанией Merlion позволит нам увеличить клиентскую базу за счет большой географии партнеров, сосредоточившись при этом на разработке новых продуктов, поиске идей и направлений развития», – сказал Ефим Климов, генеральный директор группы компаний «Эттон».