«БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink

Акционерное общество «Бамтоннельстрой СК МОСТ» отказалось от бумаги в кадровом делопроизводстве и выбрало в качестве платформы для документооборота в HR сервис HRlink. За счет перехода на кадровый ЭДО взаимодействие с сотрудниками, в том числе работающими вахтовым методом, стало еще более прозрачным и простым, а также в разы ускорился процесс оформления документов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«БТС СК МОСТ» входит в список крупнейших компаний России. Среди реализованных ими проектов – мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский, построенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г., а также первый трансграничный железнодорожный мостовой переход через Амур между Россией и Китаем – Нижнеленинское – Тунцзян.

Центральный офис компании расположен в Москве, еще пять подразделений работают в регионах России, в том числе на Дальнем Востоке – в Амурской области и в Приморском крае. В штат «БТС СК МОСТ» входят свыше 600 человек, из которых только 30% это офисные сотрудники – остальная доля приходится на вахтовиков, которые работают на строительных объектах компании.

В связи с широкой географией строек и распределенной структурой у «БТС СК МОСТ» возникла потребность в решении, которое бы позволило вовремя получать оригиналы кадровых документов, исключить риски их потери, а также сократить время и расходы на бумажное делопроизводство, которое в том числе включает хранение архива. Для упрощения кадрового процесса было принято решение перевести взаимодействие сотрудников с HR-командой в электронный формат.

Среди требований, которые компания предъявляла к платформе кадрового ЭДО, была возможность легкой интеграции решения с системой «1С», прозрачное ценообразование, а также большой опыт работы подрядчика с заказчиками из разных отраслей. Из семи продуктов для электронного КДП «БТС СК МОСТ» остановила свой выбор на сервисе HRlink: у платформы есть готовый модуль для интеграции с 1С, что не требует сложной настройки под бизнес-процессы, а также HRlink обладает большим опытом внедрения сервиса – им пользуются более пяти тыс. компаний.

Процесс внедрения кадрового ЭДО занял около 2,5 месяцев. Первыми к сервису подключились специалисты отдела кадров, после чего их опыт был масштабирован на остальные обособленные подразделения. С вахтовыми работниками, кто высказывал опасения в связи с переходом в электронный формат взаимодействия с кадровыми специалистами, были проведены беседы, в ходе которых демонстрировались преимущества платформы, а также ее простота в использовании. В итоге на кадровый ЭДО перешли 96% компании.

«Мы очень довольны тем, что нам удалось реализовать совместно HRlink проект по интеграции кадрового ЭДО. Скорость работы HR-специалистов увеличилась в два раза. Где бы люди ни находились, они в любой момент могут подписать свой документ – это оценили как сотрудники компании, так и руководство. КЭДО меняет отношения внутри коллектива: люди ощущают заботу о своем благополучии и ценят возможность использования инновационных решений в своей работе. На КЭДО однозначно стоит переходить, за ним – будущее!», – сказала Дарья Кривенцова, старший специалист отдела по управлению персоналом АО «БТС СК МОСТ».

«Кадровый ЭДО стал неотъемлемой составляющей HR-бренда успешной компании. В период высокой конкуренции за сотрудников работодатели стремятся предоставить наиболее комфортные условия кандидату, начиная с первых дней его знакомства с организацией. Возможность оформить нового сотрудника удаленно и быстро дает преимущество на рынке труда и создает современную и технологичную рабочую среду», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.