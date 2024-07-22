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В vStack реализован доступ внешних потребителей к программно-определяемому слою хранения

В платформе vStack HCP появилась функция External Storage — опция доступа внешних потребителей к слою хранения данных, назначение которой — предоставить возможность унифицировать и диверсифицировать составляющую хранения данных в инфраструктурах. External Storage может быть использована любыми потребителями: как обычными bare-metal серверами, так и в сторонних решениях виртуализации, например, VMware.

vStack External Storage позволяет создавать и использовать в унифицированном виде дополнительное хранилище. Целями использования дополнительного хранилища могут быть: исчерпание емкости уже существующей СХД или диверсификация составляющей хранения.

Подключение осуществляется через блочные протоколы NVMeOF (TCP) или iSCSI. External Storage позволяет подключаться сторонним платформам и развертывать полноценное решение с возможностью управления ресурсами СХД из единой точки.

«Мы поступательно развиваем нашу платформу виртуализации, и разработка vStack External Storage — логичный шаг, отвечающий растущим потребностям корпоративных клиентов. Это не просто дополнительное хранилище — это новый уровень адаптивности ИТ-инфраструктуры к бизнес-задачам любой сложности», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

Основным преимуществом External Storage является возможность использования единой, отказоустойчивой и легко масштабируемой инфраструктуры хранения, что обеспечивает пользователю еще более гибкий и эффективный подход в решении бизнес-задач.

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