Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа начала промышленную эксплуатацию решения «Турбо Отель», разработанного «Консист Бизнес Групп», вендором информационных систем на платформе «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

В конце 2022 г. компания «Консист Бизнес Групп» получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на реализацию проекта «Разработка отраслевого решения Турбо Отель для комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ Платформа Турбо Х, версия 10». В июне 2024 г. система была внесена в Единый реестр российского ПО (запись №23065 от 28 июня 2024), а уже в начале июля гостиница Эрмитажа полностью отказалась от использования прежней PMS (Property Management System) иностранного вендора и перешла на работу в «Турбо Отеле».

В рамках проекта были автоматизированы управление номерным фондом, процессы контроля и планирования загрузки, прямого и онлайн-бронирования. Настроены бизнес-процессы работы с гостями: оформление, подбор номера с учетом предпочтений и предыдущих проживаний, учет оказанных услуг, выезд и выставление счетов. Реализован функционал ценообразования, анализа результатов работы, а также формирования управленческой отчетности.

Решение интегрировано с широким спектром как внутренних, так и внешних систем отеля: телевидения Hoteza, замков VingCard, POS Oracle Micros, эквайринговой системы банка, системы регламентного учета, а также менеджера каналов продаж Travelline, телефонной станции Avaya, контрольно-кассовой техники «Штрих-М».

Даниил Голованов, операционный директор официальной гостиницы Государственного Эрмитажа, сказал: «Отдельно хотим выразить признательность сотрудникам «Консист Бизнес Групп», которые смогли за весьма короткое время с сентября 2022 г. по июль 2024 г. разработать столь продуманное и наполненное функционалом решение. Важно отметить, что внедрённый в нашем отеле функционал системы «Турбо Отель» не только не уступает ранее использовавшейся системе, но в ряде случаев превосходит ее. Мы получили дополнительные преимущества, повысили эффективность работы персонала и сократили издержки, что в конечном счете привело к росту нашей прибыли. Уверен, что система «Турбо Отель» будет положительно принята отельным сообществом».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп», сказал: «Участие команды Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа в реализации проекта Турбо Отель является ключевым фактором его успеха. Знания и опыт коллег позволили нам глубоко погрузиться в операционные детали гостиничного бизнеса и разработать решение, которое учитывало бы все нюансы работы с гостями отеля. Решения Турбо все более активно используются для проектов замещения ПО, и мы искренне рады, что появилось новое отраслевое решение для отельной индустрии».