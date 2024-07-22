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PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер

Разработчики универсального инструмента удаленного доступа PRO32 Connect реализовали возможность передачи папок с удаленного компьютера при работе через браузер. Это уникальное решение для программ подобного класса, ранее работа с папками была доступна только после установки специального клиентского приложения, а в некоторых еще и при наличии соответствующей лицензии. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Теперь PRO32 Connect позволяет управлять обменом файлов и папок на рабочем компьютере с любого устройства в любой точке мира. Для этого нужен только браузер с поддержкой HTML5 и JavaScript», — сказал владелец продукта Владимир Абрамов.

Он подчеркнул, что на данный момент ни один другой сервис удалённого доступа не предоставляет возможности работать с файлами и папками через браузер - только посредством взаимодействия клиентского и серверного приложения. Благодаря использованию браузера, решение PRO32 Connect позволяет оператору подключаться и обмениваться между доступными ему устройствами файлами и документами, даже с общедоступных ПК. Так как оно использует шифрование, безопасное удаленное соединение, отсутствие возможности обратного подключения, и как следствие снижается риск компрометации всего, что происходило во время сессии. Таким образом, оператор может работать с различными устройствами из любого места, где есть доступ к интернету, не беспокоясь о безопасности.

Новую функцию по достоинству оценят сотрудники, оказавшиеся в ситуации, когда доступ к личному ноутбуку или планшету ограничен, например, во время отпуска или при выходе устройства из строя, а выполнить задачу на удалённом компьютере необходимо срочно.

Кроме того, отсутствие необходимости устанавливать клиентское приложение позволяет начать работу сразу после переустановки операционной системы, в «безопасном режиме» и других нестандартных ситуациях, когда установка программ невозможна

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