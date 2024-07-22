Генподрядчик «Инновационный кластер» впервые автоматизировал учет в «1С» и «Бит.Строительство»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации компании «Инновационный кластер». Единая база данных под управлением решений «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Строительство» объединила управленческий, оперативный и финансовый учет, бюджетирование и детальный контроль за выполнением проектных работ собственными силами генподрядной строительной организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Для нашей компании выбор ИТ-партнера был стратегически важным этапом развития бизнеса. Нужно было оптимизировать наши бизнес-процессы и повысить эффективность управления проектами. Мы провели анализ рынка и остановились на компании «Первый Бит», имеющей уникальный профильный опыт. С учетом запуска нескольких крупных проектов одновременно, было принято решение о применении метода «быстрого запуска» целевой информационной системы. В качестве такой системы было выбрано решение, включающее в себя функционал модуля «Бит.Строительство» и системы «1С:Бухгалтерия», типовой функционал которого максимально соответствовал сформулированными нами функциональным требованиям», – сказала финансовый директор ООО «Инновационный кластер» Людмила Сидорина.

В результате сжатых сроков и стратегической необходимости оперативного запуска проекта, внедрение системы было проведено без предварительного предпроектного обследования. После внедрения типового функционала был сформирован реестр необходимых доработок, приоритизированных для последующего внедрения. Реализация проекта была осуществлена в соответствии с методологией Agile, что позволило завершить внедрение системы с крупными доработками и интеграциями менее чем за шесть месяцев – с октября 2023 г. по февраль 2024 г.

«Проектирование проходило в условиях динамически меняющихся бизнес-процессов. Проектная команда, участвующая в процессе внедрения, разрабатывала регламенты выполнения основных бизнес-процессов. Это существенно усложнило работу проектной группы, однако позволило выполнить поставленные перед проектом задачи – внедрить связку продуктов, соответствующий ожиданиям заказчика и способную масштабироваться вместе с ростом его бизнеса», – отметила Людмила Сидорина.

В результате внедрения компания «Инновационный кластер» получила универсальную информационную среду, которая охватывает все основные бизнес-процессы генподрядчика и соответствующие им функции. В ней организовано 451 автоматизированное рабочее место и поддержана одновременная работа как минимум 250 пользователей. Для безопасного и эффективного контроля прав доступа все используемые решения интегрировали с системой контроля доступа PERCo-Web.

ИТ-интегратор «Первый Бит» адаптировал под запросы заказчика подсистемы «Управление закупками», «Управление складом», «Бюджетирование», «Казначейство», «Расчет себестоимости объектов строительства», «Календарное планирование» и «Управление ходом работ строительных проектов».

Одной из особенностей договорного регламента заказчика является использование ведомости договорной цены (коммерческих расценок) вместо баз сметных расценок. Была разработана инновационная обработка загрузки данных из сложных таблиц Excel, преобразующая их в иерархическую структуру данных в «1С».

Команда разработки автоматизировала процессы по созданию и согласованию договорной документации, включая документ «Заявка на договор», в котором заполняются существенные условия для заключения договора. Автоматизация согласования и визирования сократило объем бумажной работы на 80%.

Помимо этого, в работу были внедрены два мобильных приложения – «Бит.Финанс» и «Мобильный прораб». Их использовали для процессов согласования документации и планирования обеспечения объектов строительства ресурсами, что улучшило внутреннюю коммуникацию и позволило принимать решения оперативнее.

«Благодаря качественному обучению от команды «Первого Бита», пользователи могут легко адаптировать систему к изменяющимся требованиям бизнеса, настраивать алгоритмы согласования, создавать произвольные отчеты и интегрировать дополнительные источники данных для управленческой отчетности. Это не только повышает гибкость и адаптивность нашей системы, но и уменьшает зависимость от внешних поставщиков услуг по настройке систем. Проект не только достиг поставленных целей, но и создал основу для дальнейшего развития и совершенствования бизнес-процессов компании в будущем», – сказала Людмила Сидорина.