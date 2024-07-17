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Контроллер домена «Базальт СПО» управляет операционными системами разных производителей: подтверждено испытаниями Cloud.ru

Программный комплекс «Альт Домен», разработанный «Базальт СПО», успешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих российских производителей. Это подтверждено испытаниями, которые провела комиссия технических специалистов провайдера Cloud.ru.

«Сертифицированное решение централизованного управления аутентификацией на базе «Альт Домена» позволяет управлять политиками доступа для большого количества хостов и виртуальных машин. Проведена интеграция «Альт Домена» с системой контроля доступа привилегированных пользователей. Теперь задача поддержания жизненного цикла учетных записей и гибкое разграничение доступа к ресурсам легко решается даже для большого количества администраторов разных уровней. Уже началось масштабирование успешного опыта», — сказал Михаил Крымский, директор департамента Cloud.ru.

Центр управления компьютерами и учетными записями пользователей «Альт Домен» входит в состав операционной системы «Альт СП Сервер» и других ОС семейства «Альт». Он совместим с несколькими процессорными архитектурами.

В ходе испытаний проверялись следующие параметры и функции: отказоустойчивость; создание, изменение и блокировка учетных записей пользователей и компьютеров; создание организационных подразделений и управление ими; управление парольными политиками в домене; распределение прав доступа; резервное копирование домена и др.

В результате подтверждена корректная и надежная работа программного комплекса в облачной инфраструктуре. Он объединил серверы и учетные записи пользователей в единую систему.

В состав экспериментального домена вошли несколько российских операционных систем от разных производителей. Все ОС успешно работали под управлением «Альт Домена». Были определены ролевые модели доступа к ресурсам, доказана возможность использовать решение для централизованного управления конфигурацией серверов.

«Разрабатывая "Альт Домен", мы создавали удобный инструмент для управления различными операционными системами, чтобы не ограничивать пользователей в выборе. Испытания показали, что он успешно справляется с поставленными задачами», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

ОС «Альт СП Сервер» сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия и по 4 классу защиты (сертификат № 3866). Ее можно использовать для работы с персональными данными и в государственных информационных системах (ГИА) 1 класса защищенности.

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