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Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске

Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке Обнинска.

Sitronics Electro установил в автобусном парке «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» однокупольную ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт. Станция позволяет зарядить электробус до 80% за 30 минут.

«Очень удобно: заехал в парк на перерыв, поставил электробус на зарядку, подкрепился, выписал путевые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП.

Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние станций, заряжаемых электробусов и процесс заряда. ePark отображает температуру, выходную мощность, ошибки и актуальные статусы станций, а также состояние портов и потребление энергии. Это способствует бесперебойной работе общественного транспорта.

«На городской электротранспорт переходят все больше городов, и Sitronics Electro принимает активное участие в развитии зарядной инфраструктуры для неё. В том числе предоставляя в рамках тестовой эксплуатации УБЗС автобусным паркам, а также оказывая им поддержку при планировании электробусных маршрутов и точек зарядки. На сегодняшний день мы установили 135 ультрабыстрых зарядных станций, способных одновременно заряжать 580 электробусов. Sitronics Electro также снабжает автобусные парки системой диспетчеризации, позволяющей мониторить статусы как зарядок, так и подвижных составов. Сейчас к ней подключены парки в 10 регионах России. Мы видим увеличение спроса и понимаем, что тестовый период поможет паркам принять решение в пользу электрификации общественного транспорта», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Он также подчеркнул, что при расширении электробусного парка к системе диспетчеризации можно подключать и новые УБЗС, что оптимизирует инвестиции в зарядную инфраструктуру. ePark с комплексной гибкой балансировкой мощности позволяет прогнозировать и распределять время на зарядные сессии для всего электробусного парка.

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