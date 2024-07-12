Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38%

Компания КОТ («Котельное оборудования и трубопроводы»), производитель соединительных деталей трубопровода, опорно-подвесных систем, трубных узлов и металлоконструкций, автоматизировала обработку заявок и построили единый сквозной процесс по исполнению контракта на всех стадиях ведения сделки на базе Low-code-платформы Elma365. Проект был реализован силами производителя при поддержке подрядной организации «Котологика» и вендора Elma.

Ещё в 2019 г. компания внедрила систему управления бизнес-процессами Elma365, где в ходе того проекта оцифровала 42 рабочих процесса. В прошлом году была поставлена задача разработать группы процессов, от которых напрямую зависит прибыль компании: раздел «Обработка заявок» и раздел «Управление сделкой».

Цели проекта: увеличение скорости обработки входящих заявок от клиентов с правильно соотнесенной эталонной базой номенклатуры; автоматизированная обработка тендерных заявок и единое окно ведения тендерных процедур; уменьшение срока проверки и согласования договоров с привязкой к заявке; создание центрального процесса, в контексте которого хранится вся информация, используемая в процессе сделки.

Процесс заключения сделки до старта проекта представлял собой ряд слабо связанных этапов, особые требования часто терялись или передавались некорректно. Из-за этого возникали критические недочеты, а рост объема работ приводил к увеличению убытков. Это стало причиной необходимости глубокой переработки данных процессов. Ситуация усложнялась из-за территориальной раздробленности рабочих площадок, большого разнообразия используемого ПО и отсутствие его синхронизации, передача информации между отделами через неформализованные каналы и неэффективный процесс стандартизации номенклатуры для клиентов и поставщиков.

Разработкой данных бизнес-процессов занялись представители различных уровней компании: менеджеры, РОПы, логисты, кладовщики, паспортисты и многие другие службы. К концу проекта был создан понятный и удобный интерфейс для управления заявками и сделками, который может обслуживать все этапы от расчета до отгрузки для всех подразделений.

Результаты проекта: объем реализованной продукции вырос на 38% по сравнению с 2022 г. и превысил 2 млрд руб. с учетом НДС; количество отгрузок в срок по сравнению с 2022 г. увеличилось на 54% за счет рефакторинга групп процессов; исполнительская дисциплина достигла 97%; количество неэффективной работы сотрудников снизилось за счет единой базы поступающих заявок от клиентов и автоматического поиска дублей (из 100 заявок только 1 по статистике — дубль).

«Мы уделяем большое внимание управлению процессами нашего завода. Очень рады, что теперь успешно реализовали проект по расчету заявок и управлению сделками на Elma365», — Алексей Петров, финансовый директор ООО «КОТ».

«Путь нашей компании начался с работы, как раз-таки на заводе КОТ и для нас, работать с ними сейчас, на партнерских условиях при оставшихся дружески рабочих отношениях одно удовольствие», — сказал Евгений Новосадов, генеральный директор «Котологика».

«Проект является ярким примером того, как инструменты автоматизации Elma365 могут принести реальные финансовые выгоды. Это не просто автоматизация ради автоматизации, а шаг в направлении ускоренного роста и развития бизнеса. С помощью Elma365 клиент смог трансформировать ключевые бизнес-процессы, что привело не только к значительному увеличению производственных показателей, но и к повышению операционной эффективности на всех уровнях управления. Этот проект хорошо раскрывает нашу стратегическую цель — создавать решения, которые служат не только для оптимизации процессов, но и для достижения конкретных бизнес-результатов», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner Elma365 Platform.