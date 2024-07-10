Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в промышленности выросли на 59%

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что столица делает ставку на развитие высокотехнологичных производств, развитие которые невозможно без внедрения цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители ДИПП.

«Последние годы мы наблюдаем уверенный рост затрат на внедрение и использование цифровых технологий в промышленности. Например, в 2022 г. объем инвестиций в цифровизацию превысил 174 млрд руб., это на 59% больше, чем в 2020 г.», – сказал Анатолий Гарбузов.

Столицу по праву можно назвать центром отечественного высокотеха. Город ведет прорывные разработки, апробирует и ставит на поток. Около 40% действующих российских патентов принадлежат столичным предприятиям. Сегодня каждое третье московское производство является высокотехнологичным.

Площадкой для локализации технико-внедренческих предприятий стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Сегодня в нее входит шесть площадок, в том числе индустриальный парк «Руднево», где в 2023 г. открыли Федеральный центр БАС - опорный научно-производственный центр беспилотной авиации. Резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на дополнительные преференции, в том числе нулевую ставку налога на имущество, транспорт и землю, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.

Сегодня в «Технополисе Москва» работают предприятия из секторов фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и фармацевтики.