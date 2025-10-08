Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

В России появятся сразу два новых QR-кода, которые смогут самостоятельно генерировать все граждане страны. В отличие от 2020 г., они нужны не для перемещения по городу, а для оплаты покупок через смартфон и для переводов между физлицами. Все это работает через Систему быстрых платежей, но доступно пока не всем – в пилоте участвуют лишь три российских банка.

QR-коды для всех

«Национальная система платежных карт» (НСПК, оператор платежной системы «Мир») запустила в России два новых QR-кода. Как пишет РБК, первый – это персональный код для оплаты покупок через смартфон пользователя, тогда как второй – тоже персональный, но необходимый для переводов между физическими лицами. Как сообщил изданию глава НСПК Дмитрий Дубынин, оба кода работают через Систему быстрых платежей (СБП).

«В приложении банка можно будет сгенерировать код и показать на кассе, чтобы оплатить покупку», – сказал Дубынин РБК.

В отношении второго кода Дубынин заявил следующее: «Мы планируем внедрить с2с-QR. Это очень интересное решение, когда человек, по сути, сможет в банковском приложении сгенерировать QR-код, задав при этом сумму, показать его другому физическому лицу, которое сделает перевод. Вторая сторона, которая считывает этот код, будет видеть, кому осуществляется перевод, сумму и так далее».

Лишь избранным

Воспользоваться новшеством к моменту публикации материала могли, по всей видимости, далеко не все россияне. Все дело в том, что проект в настоящее время находится в стадии пилота и тестируется с участием лишь трех российских банков, причем Сбербанк, как самый крупный в стране, среди них не упомянут.

По словам Дмитрия Дубынина, в пилоте участвуют лишь «Точка Банк», Газпромбанк и ВТБ.

Согласно информации с сайтов банков, у «Точки» сейчас около 700 тыс. розничных клиентов, у Газпромбанка – 5,7 млн. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления банка Георгия Горшкова, в январе 2025 г. ВТБ планировал до конца 2025 г. увеличить число активных розничных клиентов на 7,5 млн человек – до 32,5 млн клиентов.

Для сравнения, в Сбербанке в январе 2025 г., по данным самого банка, было 109,9 млн розничных клиентов.

Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года. Как пишет РБК, в приложении ВТБ формируется сам код для оплаты и перевода, а сервис «Точка Банка» сканирует его.

Представители ВТБ уточнил РБК, что пользовательский QR-код станет доступен всем клиентам платежной системы ВТБ Pay в 2026 г. Представители Газпромбанка сказали, что банк намерен предоставить QR-код для переводов всем своим клиентам до конца 2025 г. В «Точка Банке» сроки называть не стали, отметив лишь, что новшество будет вводиться поэтапно.

Как все устроено сейчас

Оплата по QR-коду – это в целом никакое не новшество. В России этот способ вытеснил, к примеру, вытеснил отечественные платежные системы и заменил собой ушедшие Apple Pay и Samsung Pay. Также платежи по QR-кодам не дали развиться индустрии платежных стикеров – мало кто хочет клеить их на смартфон, когда можно камерой в том же смартфоне расплатиться при помощи привязанной к банковскому приложению карты.

В России оплата по QR-коду работает с 2019 г., но в нынешнем своем исполнении она реализована так, что код генерируется продавцом – он или выводится на терминал или печатается на чековом листе, после чего покупатель считывает его смартфоном и производит оплату.

Что касается СБП, то ранее все переводы через нее осуществлялись исключительно по номеру телефона. После его ввода в приложении своего банка пользователю нужно было выбрать банк получателя и указать сумму для отправки. Лимит бесплатных переводов на счета любых банков – 100 тыс. руб. в месяц, при превышении этой суммы будет комиссия в размере 1,5% от операции, но не более 1500 руб.

При переводе по СБП между собственными счетами лимит бесплатных транзакций – 30 млн руб. в месяц.

Удобно ли

В этом и заключается отличие нового QR-кода для оплаты. Генерировать его будет уже сам покупатель, а терминал для оплаты будет считывать его, после чего со счета покупателя, привязанного к СБП, будет списана требуемая сумма.

Пока неизвестно, будет ли такое нововведение удобным – вероятно, не каждый потребитель захочет самостоятельно генерировать код, когда эта задачу всегда можно переложить на продавца. Как пишет РБК, те, кто все же решит опробовать нововведение, получит возможность определять срок действия кода, чтобы им никто не мог воспользоваться повторно, а также максимальную сумму платежа без дополнительного подтверждения оплаты.

«Один из возможных сценариев, при котором это можно будет использовать, — высокочастотные оплаты. Например, когда люди очень быстро идут к кассе, есть очередь и давление сзади, чтобы шли быстрее. Или представьте – очередь в метро, когда человека подгоняют», – привел примеры использования персонального кода Дмитрий Дубынин. Он уверен, что гораздо проще и предоставить личный QR-код, чем считывать чужой через камеру и открывать приложение для оплаты.

«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей», – сказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова (цитата по РБК). Она добавила также, что использование собственного кода снижает риски мошенничества и ошибок, так как не нужно считывать чужие коды.

В конце сентября 2025 г. CNews писал также, что в России скоро можно использовать специальный QR-код, который заменит собой российский паспорт. Коды заменят собой паспорт гражданина России при входе в музеи, в кино, а также на почте и в пунктах выдачи, при покупке товаров для взрослых. Получить код можно будет на «Госуслугах». Сроки внедрения новшества не называются.