Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Российская столица заняла второе место в мировом рейтинге «умных городов» в 2025 г. Москва уступила лишь Сингапуру. На третьем месте Пекин, за ним — Лондон и Шанхай. Санкт-Петербург занял шестую позицию. В основе рейтинга — развитие цифровой инфраструктуры, уровень качества жизни и внедрение разных технологий. Города оценивали по пяти критериям: «умным» должно быть городское управление, образ жизни, транспорт, бизнес и развитие.

Рейтинг технологичных городов

Москва вошла в тройку самых «умных городов» мира, уступив лишь Сингапуру, согласно отчету подготовленным аналитиками Kept. Российская столица признана лидером по цифровому управлению, качеству жизни и внедрению технологий устойчивого развития.

Москва набрала 53,9 балла и уступила Сингапуру всего 0,1 балла. Пекин занял третью строчку (52,9 балла), Лондон — четвертую (52,5 балла), Шанхай занял пятое место с 51,7 балла. Оценка велась по пяти направлениям: «Умное управление», «Умный образ жизни», «Умный транспорт», «Умный бизнес и занятость» и «Устойчивое развитие».

Правительство Москвы Москва

Это уже второе издание рейтинга, где аналитики Kept сопоставили Москву с мировыми мегаполисами, а также с лидерами предыдущей версии из Содружества Независимых Государств (СНГ) и БРИКС+ (в октябре 2025 г. входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия). Из российских городов в списке сохранились Москва, Санкт-Петербург и Казань — последней присудили категорию «с потенциалом роста», наряду со Стамбулом, Минском, Баку, Ташкентом, Астаной и Мумбаи.

Поддержка инноваций

Аналитики отмечают, что в Москве на высоком уровне поддерживается онлайн-взаимодействие между жителями и властями благодаря развитию городского портала, который обеспечивает доступ к государственным услугам для граждан и бизнеса, а также открытость данных о разных аспектах городской жизни.

Согласно отчету Kept, Москва нарастила траты на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до 3,4% от объема экономики, улучшила показатели в области микромобильности и каршеринга, а также продвинулась во внедрении электротранспорта и соответствующей инфраструктуры.

ЦифраСтрой Рейтинг городов по разделу «Умное городское управление» от Kept

Эксперты выделяют в 2025 г. «Внедрение лучшего мирового опыта» и активное взаимодействие московской мэрии с бизнесом. В частности, через фонд «Московский инновационный кластер» городские власти предоставляют бизнесу финансовую и нефинансовую поддержку, отмечается в отчете Kept.

Единое цифровое пространство

В исследовании отмечается, что московские власти активно развивает цифровые сервисы для граждан и бизнеса, внедряет ИТ-системы предиктивного управления, а также реализует масштабные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ), больших данных (Big Data) и автоматизации городской инфраструктуры.

ЦифраСтрой Профиль города в сети интернет от Kept

По мнению аналитиков, Москва является примером адаптации международных «умных-технологий» к национальным стандартам, сохранив при этом баланс между инновациями и социальной направленностью. Жители города в 2025 г. ежедневно пользуются десятками цифровых сервисов: «Госуслуги Москвы»; «Московский транспорт», «Мой район»; онлайн-запись к врачу и электронный дневник; цифровая система обратной связи «Наш город».

Все эти решения формируют единое цифровое пространство, где качество жизни напрямую зависит от технологического уровня инфраструктуры.

Инновации и устойчивое развитие

Город демонстрирует высокий уровень цифровой зрелости в области экологии, транспорта и энергетики. Москва вошла в топ по направлению «Устойчивое развитие», активно внедряя решения для контроля качества воздуха, снижения выбросов CO2 и развития электротранспорта.

ЦифраСтрой Рейтинг городов по разделу « Умный транспорт » от Kept

Одним из ключевых достижений эксперты называют внедрение цифровой модели городского управления, позволяющей принимать решения на основе данных в режиме реального времени. Это делает Москву одним из мировых лидеров по применению искусственного интеллекта в управлении мегаполисом.

Международное признание

Эксперты Kept отметили, что российская столица демонстрирует стабильное лидерство в цифровом управлении и развитии городской среды, опережая многие мегаполисы Европы и Азии.

Москва сохраняет статус одного из самых «умных» и инновационных городов мира, где технологии не просто облегчают жизнь, но и формируют новые стандарты устойчивого и безопасного мегаполиса.

Среди приоритетных задач Москвы на перспективу эксперты Kept называют запуск полноценной коммерческой эксплуатации пятого поколения мобильной связи (5G), расширение номерного фонда и увеличение количества отелей в связи с ростом туристического потока в основном из БРИКС+.

Рост экономики

Экономика Москвы ускорила рост — средний показатель за пять лет составил 4,7% против 1-2% до 2020 г., об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин летом 2025 г.

Сергей Собянин уточнил, что устойчивое развитие столицы продолжается даже на фоне охлаждения экономики. В частности, уже в январе 2025 г. объем инвестиций в основной капитал вырос приблизительно на 8%. В целом же он за последние годы увеличился вдвое.

По словам мэра, Москва взяла курс на современную индустриализацию, потому высокотехнологичный сектор столичной экономики тоже растет год от года. За счет этого в городе появляются новые центры компетенций.

Собянин добавил, что одновременно Москва продолжает развивать межрегиональное и международное сотрудничество, этому способствуют запущенные в городе инициативы для поддержки экспортного потенциала. На данный момент в другие регионы и государства направляется уже почти треть товаров московских компаний.