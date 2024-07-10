Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО

Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программных продуктов, относящихся к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель Content AI.

В ходе комплексной оценки экспертная комиссия Минцифры РФ подтвердила наличие искусственного интеллекта в решениях Content AI. ИИ-технологии используются для распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка.

Сегодня заказчики продуктов с искусственным интеллектом, включенных в реестр отечественного ПО, могут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль. Это мера введена в 2023 г. для поддержки отечественного ИТ-рынка и стимулирования спроса на российские программные продукты и высокотехнологичное оборудование.

«Интеллектуальные технологические решения необходимы компаниям любого профиля для того, чтобы сохранять конкурентоспособность в современной цифровой среде. Сегодня в России разработаны достойные продукты с развитой функциональностью во многих классах ПО. Крупные заказчики, перешедшие на отечественный софт, смогли в этом убедиться, – отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI. – Наличие налоговых льгот при приобретении ИИ-продуктов является хорошим стимулом для компаний, которые только планируют внедрение нового российского ПО».

IDP-платформа ContentCapture предназначена для потоковой обработки документов. Решение извлекает данные из документов любых типов и форматов, обрабатывает их по определенным сценариям и направляет в нужные корпоративные информационные системы. ContentCapture адаптирована для работы в ОС на базе Windows и Linux и подходит для импортозамещения иностранных продуктов Abbyy FlexiСapture, Kofax Capture, IBM Datacap.

Многофункциональный редактор ContentReader PDF содержит более ста инструментов для работы с файлами формата PDF. С его помощью можно редактировать документы, извлекать и добавлять нужную информацию, конвертировать файлы в текстовые и графические форматы, сравнивать различные версии и вести совместную работу над документами. ContentReader PDF полностью заменяет профессиональные офисные редакторы FineReader PDF и Adobe Acrobat.