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Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем

Компании «Газинформсервис» и «РЕД Софт» обеспечат комплексную защиту пользователей отечественных операционных систем благодаря совместной работе продуктов собственной разработки – Ankey ASAP и «РЕД ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа.

«РЕД ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «РЕД ОС» 8 является свежим релизом от компании «РЕД Софт». Обновление предложило пользователям новый функционал, графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов операционной системы и расширенный инструментарий разработчика.

Совместимость с ПК «Ankey ASAP» позволит пользователям «РЕД ОС» 8 вывести обеспечение безопасности своих систем на новый уровень защиты: обнаружение угроз в кратчайшие сроки: Ankey ASAP применяет расширенный поведенческий анализ для детектирования аномалий, включая 0-day, LotL-атак и APT-угрозы на ранних этапах; моделирование поведения: Ankey ASAP создает цифровые тени объектов, что позволяет точно определять отклонения от нормального функционирования; расследование инцидентов: платформа предоставляет инструменты для глубокого анализа событий информационной безопасности в соответствии с матрицей MITRE ATT&CK и БДУ ФСТЭК, а также разметку на цепочку Kill-Chain; оптимизация работы SOC: интегральная оценка подозрительности поведения и агрегация событий в единую ленту помогают работе специалистов первой линии SOC.

Также безопасность работы «РЕД ОС» 8 обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «РЕД Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

«Совместимость Ankey ASAP с «РЕД ОС» 8 – это важный шаг для обеспечения комплексной защиты пользователей отечественных операционных систем. Мы рады предложить надежное решение для быстрого выявления и анализа угроз в современной инфраструктуре заказчика», — сказала менеджер по продукту Ankey ASAP Яна Заковряжина.

«Сложно переоценить востребованность качественных решений в области информационной безопасности среди наших заказчиков. Ankey ASAP позволяет выявлять атаки на ранних этапах, что значительно уменьшает возможный ущерб. Уверен, что наше сотрудничество с «Газинформсервис» принесет еще много пользы тем, кто выбирает отечественный софт», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РЕД Софт».

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