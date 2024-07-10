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Neoflex выпустила решение для управления продуктовым каталогом

Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявила о выпуске Neoflex Product Catalog – системы управления жизненным циклом продуктов, которая вошла в реестр российского ПО.

Neoflex Product Catalog – это мастер-система, разработанная для комплексного управления продуктами любой сложности. Благодаря гибким инструментам решение обеспечивает заведение, согласование, активацию и деактивацию продуктов, а также их интеграцию с внешними платформами и каналами связи. Neoflex Product Catalog подходит компаниям любой отрасли, нуждающиеся в настройке продуктовых линеек и тарифов: от маркетплейсов до страховых и кредитных продуктов.

Система построена на базе Open Source-компонентов и микросервисной архитектуры, что гарантирует гибкость и отказоустойчивость. Low-code-решение оснащено понятными инструментами, позволяющими без привлечения разработчиков эффективно выводить новые продукты и услуги. Процесс управления релизами и инфраструктурой основан на принципах DevOps и Everything-as-Code, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям и решать задачи, связанные с импортозамещением.

«Neoflex Product Catalog помогает создать единый каталог цифровых продуктов и может быть персонализирован под конкретные задачи заказчика. Решение позволяет настроить и успешно реализовать все этапы процесса планирования и вывода продукта. Кроме того, система обеспечивает необходимое обновление продуктов, что облегчает адаптацию к новым требованиям рынка», – отметил Алексей Зубков, лидер продукта Neoflex Product Catalog.

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