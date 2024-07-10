Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») представила новую ролевую модель в системе защиты неструктурированных данных Makves DCAP. Тонкие настройки управления ролями внутри системы способствуют снижению риска несанкционированного доступа и позволяют адаптировать решение к уникальным потребностям каждой компании. Об этом CNews сообщили представители Makves.

Ролевая модель доступа в Makves DCAP получила новые возможности кастомизации. Это позволяет создавать индивидуальные модели доступа для сотрудников ИТ и ИБ подразделений, работающих с системой.

«В сложных геораспределенных структурах, таких как крупные организации с подразделениями в разных городах, существует потребность в зоне видимости информации внутри информационных систем. Благодаря расширенной ролевой модели, разработанной на основе лучших практик, Makves DCAP упрощает процесс настройки прав доступа для операторов платформы. Например, сотруднику ИБ-отдела из московского офиса следует ограничить доступ к информации из казанского офиса, так как это противоречит должностным инструкциям и принципам информационной безопасности, а сотруднику казанского офиса необходимо частично ограничить зону видимости в рамках его локального офиса. В то же время, главный офицер безопасности из головной компании будет иметь полный доступ ко всем подразделениям для обеспечения безопасности всей системы», – сказал руководитель отдела пресейл Makves Андрей Моисеев.

Расширенная ролевая модель охватывает следующие компоненты: пользователи, компьютеры и группы; файлы; почтовые ящики; события, активы и агенты; стандарты, политики и действия; метки и другие настройки.

В новой модели, кроме уже существующих опций, появилась возможность добавлять дополнительные разрешения или ограничения для каждой роли. Функциональность расширенного управления помогает разрешить или запретить пользователю просматривать файлы, создавать и редактировать отчеты и выполнять другие действия на платформе. Также можно настроить доступ к файловому хранилищу, почтовым ящикам, событиям, активам, групповым политикам, стандартам и другим настройкам.

При помощи тонкой настройки можно управлять доступом пользователей DCAP-системы к доменам и файловым хранилищам. Каждой роли можно предоставить доступ только к определенному домену или каталогу. В таком случае, если в каталоге хранятся конфиденциальные документы, администратор не сможет увидеть их содержимое. Эта возможность работает и в обратную сторону: пользователю можно разрешить видеть содержимое только выбранных каталогов.

Настройка просмотра событий помогает ограничить доступ администратора к просмотру событий определенных пользователей, например, генерального директора или топ-менеджмента. Также ограничения доступны для просмотра по типу событий. Можно ограничить просмотр событий типа «чтение», чтобы не перегружать администратора событиями, которые не имеют большого значения.