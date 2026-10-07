Еврокомиссия изучает новый механизм обложения налогом крупных компаний, чтобы вытянуть побольше денег из американских технологических гигантов. Европейские чиновники планируют увеличить налогообложение последних, не выставляя их отдельной категорией. Замысел предполагает, что будет введен ежегодный фиксированный взнос для всех фирм, которые зарабатывают в Евросоюзе больше 100 млн евро в год, а этой компании Apple, Google Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Введения налога

Европейский союз (Евросоюз) планирует отдельный налог для американских технологических корпораций, пишет Financial Times.

В октябре 2026 г. Брюссель рассматривает возможность налогообложения крупных американских технологических групп (Big Tech) путем расширения сбора для крупных корпораций. Цель - увеличить доходы Евросоюза, избежав при этом негативной реакции со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). По данным Reuters, Европейская комиссия работает над новыми способами получения большего дохода от таких компаний, как Apple, Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) она же владеет Facebook* (принадлежит организации Meta*, которая признана экстремистской на территории России), не выделяя их отдельно.

Wikipedia Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия

Брюссель рассматривал изменения в своем предложении «Корпоративный ресурс для Европы» (CORE). Согласно этой инициативе, все компании, работающие в Евросоюзе и имеющие годовой доход более 100 млн евро (примсерно $112,32 млн), должны уплачивать ежегодный единовременный налоговый взнос.

В нынешнем виде CORE предусматривает фиксированный ежегодный сбор в размере от 100 тыс. до 750 тыс. евро. Такие суммы охватывают лишь небольшую часть прибыли крупных многонациональных компаний.

Позиции внутри Европы

Чиновник Евросоюза в разговоре с Financial Times пояснил логику обсуждаемых изменений: «Некоторые столицы Евросоюза выступают против чисто цифрового налога, поскольку не хотят расстраивать американцев, а многие другие выступают против CORE. Решение заключается в том, чтобы расширить налог, чтобы он охватывал практически все крупные компании».

Представитель Европейской комиссии (Еврокомиссия) заявил Reuters: «Еврокомиссия по-прежнему готова поддержать Совет Евросоюза и Европейский парламент в достижении соглашения по новому пакету собственных ресурсов. Поскольку они имеют важное значение для обеспечения надлежащего финансирования наших общих приоритетов в течение следующего десятилетия».

Угрозы со стороны США

Президент США Дональд Трамп в июне 2026 г. угрожал ввести 100% пошлину на все товары из любой страны, которая будет взимать налог на цифровые услуги с американских компаний, информировал CNews.

Офис торгового представителя США давно предупреждает европейские страны о возможных ответных тарифах в случае введения подобных налогов.

Американская сторона утверждает, что такие сборы дискриминируют компании из США, которые доминируют в технологическом секторе во всем мире.