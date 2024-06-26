«Почта России» рассказала о развитии сервисов для корпоративных и частных клиентов

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев рассказал о развитии услуг для онлайн-покупателей и посетителей отделений.

В 2023 г. совместно с онлайн-площадками компания внедрила опцию безопасной сделки с возможностью моментальной оплаты покупок при получении в почтовом отделении. Оборот по этой услуге составил 2,1 млрд руб. только за IV кв. 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Также в 2023 г. «Почта России» расширила географию сервиса международных денежных переводов. У клиентов, пользующихся мобильным приложением компании, появилась возможность отправлять средства еще в 10 стран, а из почтовых отделений — в четыре государства.

«Россияне и граждане других стран все активнее пользуются нашими онлайн-сервисами, — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев. — Число клиентов, которые оформляют и оплачивают посылки на сайте и в мобильном приложении «Почты», в прошлом году выросло на 52%. В пять раз больше людей стали пользоваться единым личным кабинетом».

Антон Нечаев также отметил, что компания расширяет сотрудничество с ключевыми российскими маркетплейсами. Выручка от партнерства с рынком e-comm в 2023 г. выросла на 70% по сравнению с предыдущим периодом. «Почта России» также нарастила объем услуг для компаний электронной торговли. У представителей рынка все большей популярностью пользуются предоставляемые «Почтой» услуги: в 2023 г. количество доставок в формате FBS выросло в три раза, в формате FBO — в четыре раза. Выручка от складских сервисов увеличилась в три раза.

«Почта России» делает акцент на цифровизации традиционных сервисов. В 2023 г. доля полностью цифровых и гибридный писем в общем объеме корреспонденции выросла до 32%. Более 67 млн писем клиенты компании оплатили с помощью знаков онлайн-оплаты — цифрового аналога марок.