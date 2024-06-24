Как графические инструменты позволяют ускорить сопровождение СУБД? СберТех расскажет об этом на открытом вебинаре
Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения Platform V Pangolin (это целевая СУБД в Сбере и в других крупных российских компаниях), а также любой СУБД, основанной на PostgreSQL. Инструмент позволяет ускорить диагностику, заблаговременно выявить риски работы с БД и создать единое окно для обслуживания всех СУБД в инфраструктуре компании.
Спикер: Иван Пушкарь, владелец Platform V Kintsugi. На воркшопе он продемонстрирует на реальном кейсе основные функции продукта:
- консоль выполнения запросов,
- единое окно для мониторинга баз данных,
- активность пользовательских сессий и метрики.
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