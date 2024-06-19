«Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего

«Яндекс» и Сбербанк открывают новый бакалавриат совместно с четырьмя российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и университетом Иннополис. AI360 / ИИ360 — это первая в России программа высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ, объединяющая передовой опыт технологических компаний и экспертизу сильнейших университетов. Выпускники программ смогут решать сложные задачи в области ИИ и будут востребованы ведущими игроками ИТ-рынка и научными лабораториями.

Главное отличие AI360 от существующих программ — в нацеленности на подготовку специалистов, способных создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения. Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

Выпускники AI360 будут создавать технологии, которые позволят решать разные социально значимые задачи: повышать безопасность автономного транспорта и качество ответов генеративных моделей, ускорять внедрение персонализированного подхода в образование и т.д.

«Самая большая конкуренция сегодня — за таланты. Те, кто способен создавать фундаментально новые решения в области ИИ, определяют будущее технологий. Поэтому так важна насыщенная образовательная среда из сильнейших профессоров и экспертов бигтеха с доступом к международным исследованиям и последним технологическим возможностям. Именно такой средой для развития специалистов самого высокого уровня станут программы AI360 от «Яндекса», «Сбера», ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и университета Иннополис», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Студенты AI360 будут получать повышенную стипендию и персональные гранты на доступ к вычислительным мощностям «Яндекса» и Сбербанкf. Это позволит участникам программы проводить комплексные исследования и эксперименты в области искусственного интеллекта и проектировать готовые решения уже во время обучения. В рамках внутрироссийской академической мобильности студенты не только смогут учиться в своем университете, но и будут проходить образовательные модули в вузах — участниках программы. Выпускники получат диплом университета, в котором проходили основную образовательную программу.

Программы разработали вузы-участники совместно с экспертами «Яндекса», Сбербанка и «Школы анализа данных». Преподавателями станут ведущие исследователи в области искусственного интеллекта, а также разработчики ИИ-решений и продуктов.

«Сбер давно развивает сотрудничество с вузами в сфере ИИ: сегодня на 11 магистерских образовательных программах обучается более 700 студентов. Но мы понимаем, что для сохранения конкурентоспособности на мировом уровне ИТ-компаниям необходимы люди со сверхординарными исследовательскими и разработческими компетенциями, способные создавать революционные решения в сфере ИИ. Цель нашей совместной программы с «Яндексом» — подготовка таких специалистов, мы хотим обогатить математические программы знаниями в сфере ИИ, чтобы талантливые ребята могли в будущем стоять у истоков новых технологий, а не только заниматься прикладной работой», — отметила Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка.

Обучение на программе — это возможность стать частью ИИ-сообщества: посещать международные конференции уровней A и А*, пройти международные стажировки в университетах и компаниях, которые специализируются на ИИ. В рамках программы будет действовать академический совет. Он будет определять стратегию развития, привлекать ведущих экспертов, помогать участникам проекта синхронизировать и актуализировать содержание. В состав совета вошли представители «Яндекса» и Сбербанка, а также ректоры университетов-участников.

Проект поддерживают Минобрнауки и Минэкономразвития России. «В ближайшей перспективе спрос на высококвалифицированные кадры по работе с искусственным интеллектом и новейшими технологиями будет только расти — во всех отраслях нужны такие профессионалы. Новая программа призвана внести большой вклад в их подготовку, и нам важно поддерживать подобные инициативы, которые развивают образование и кадровый потенциал России. Важно, чтобы ИТ-корпорации передавали свой опыт следующим поколениям», — отметил Максим Колесников, заместитель министра экономического развития России.

«Для нас важно, что бизнес заинтересован в подготовке высокопрофессиональных разработчиков с уникальными компетенциями, способных укреплять технологический суверенитет России. Новый бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего — пример такого сотрудничества. В целом на сегодняшний день ведущими вузами в связке с индустриальными партнерами уже разработано свыше 120 образовательных программ по профилю "искусственный интеллект", они реализуются в 104 университетах по всей стране. И мы ожидаем, что к 2030 г. на рынке труда появится порядка 15,5 тыс. универсальных разработчиков с соответствующими компетенциями», — сказала Дарья Кирьянова, заместитель министра науки и высшего образования России.

В 2024/2025 учебном году университеты-участники примут на программу 100 выпускников школ страны с самыми высокими баллами. Программы AI360 будут запущены на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в рамках бакалавриата «Прикладная математика и информатика», Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, факультета информационных технологий и программирования ИТМО и Института математики и искусственного интеллекта университета Иннополис.