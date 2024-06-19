MTS AI создала ИИ-помощника программиста

MTS AI запустила ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI.

Kodify может сгенерировать код с нуля по текстовому описанию на естественном языке или предложить наиболее релевантное продолжение кода на основании того, что содержится до и после выбранного фрагмента. Для этого нейросеть анализирует текущие задачи разработчика в рамках проекта и изучает контекст.

Модель не требует дообучения и доступна клиентам сразу после установки. Kodify поддерживает наиболее популярные среды разработки и генерирует код на Python и Java. По запросу клиента разработчики MTS AI могут добавить поддержку Go и других популярных языков программирования. Также Kodify может перевести код с одного языка на другой – например, для оптимизации устаревшего софта или интеграции с другим проектом.

«Нейросети уже становятся полноценными ассистентами для разработчиков - они могут выполнять рутинные задачи по созданию и оптимизации кода, тем самым освобождая время сотрудников на решение более трудных и профильных задач. Использование Kodify позволит автоматизировать процесс разработки, а также повысить скорость написания кода и производительность команды до 55%», - сказал менеджер продукта Kodify Сергей Пономаренко.

Также Kodify в ближайшем будущем сможет помочь в анализе и оптимизации кода: сервис проверит его на наличие ошибок и уязвимостей, проведет автоматические тесты, предложит варианты рефакторинга, а также автоматически составит документацию по выделенному фрагменту.

Сервис будет востребован практически во всех сферах, где требуется написание программного кода – как в крупных корпорациях со значительными объемами нового кода, так и в небольших компаниях с ограниченным штатом программистов. Например, его можно использовать в промышленности, чтобы создавать софт для управления системами на производстве, в веб-разработке, чтобы генерировать код для фронтенда и бэкенда, а также в системном администрировании для автоматизации DevOps-задач и управления инфраструктурой.

Для обеспечения дополнительной безопасности данных Kodify можно запустить в формате on-premise на инфраструктуре заказчика – в таком случае вся обработка и генерация кода будет происходить исключительно в контуре компании. Это также позволит дополнительно обучить нейросеть на собственных примерах и полностью управлять источниками информации.