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«Телфин» и WhatCRM интегрировали amoCRM с «Авито»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов WhatCRM — интеграцию amoCRM с сервисом «Авито» для общения с клиентами прямо из CRM.

Теперь с помощью виджета WhatCRM можно интегрировать amoCRM не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом объявлений «Авито». Связка решений позволяет клиентам автоматизировать работу с «Авито» и вести коммуникации с заказчиками на площадке прямо из CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Благодаря интеграции сервисов пользователям доступны преимущества совместной работы с «Авито» и корпоративной CRM: мгновенное получение лидов, синхронизация сообщений, обмен файлами, работа с Salesbot. Одновременно сотрудники могут вести неограниченное число диалогов с клиентами прямо в CRM, обсуждения в групповых чатах и веб мессенджерах. История сделок с «Авито» в CRM ведется с сохранением всех сообщений, даже тех, которые были удалены. Это позволяет повысить прозрачность общения и наладить контроль качества обслуживания, а также может быть полезно при разрешении спорных ситуаций.

«Сегодня сайт объявлений «Авито» является популярным маркетплейсом наряду с Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Именно здесь аккумулируется большой процент потенциальных клиентов в сегменте B2C. Интеграция «Авито» с одной их ведущих в России CRM позволяет компаниям существенно увеличить поток клиентов со всех городов России. При этом интеграция с чатами и ведение коммуникаций в рамках одного окна прямо из CRM позволяют не терять ни одного обращения и общаться с клиентами там, где им удобно», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки WhatCRM.

Готовое решение интеграции amoCRM с «Авито» позволяет объединить бизнес-приложения в течение 10-15 минут. Скачать модуль интеграции можно в маркетплейсе amoCRM. Решение особенно актуально для компаний сегмента B2C в сферах недвижимости, грузоперевозок и логистики, маркетинга, образования, услуг населению и т.д.

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