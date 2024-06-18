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Как переехать в облако правильно: оптимальные стратегии миграции от CorpSoft24

На предстоящей конференции «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» будут рассмотрены наиболее значимые задачи цифровизации в современных условиях, одной из которых является обеспечение безопасной и бесшовной миграции данных бизнеса в облачную инфраструктуру.

Компания CorpSoft24 более 12 лет поставляет комплексные корпоративные решения для бизнеса в области информационной безопасности, внедрения и сопровождения 1С, с использованием облачной инфраструктуры.

Являясь надежным провайдером облачных решений, CorpSoft24 предлагает широкий спектр услуг как по модели IaaS (инфраструктура как сервис), так и по модели SaaS (программное обеспечение как сервис), чтобы удовлетворить разнообразные потребности бизнеса. Компания создает гармоничное взаимодействие между облачными технологиями и решениями на базе продуктов , что позволяет бизнесу работать наиболее эффективно. CorpSoft24 является одним из ведущих партнеров 1С.

На конференции CorpSoft24 выступит с темой «Стратегическая миграция: проблематика переезда в облако» и расскажет о том, почему облачная инфраструктура сегодня особенно актуальна, об основных стратегиях миграции, как их спланировать для конкретного бизнеса так, чтобы минимизировать риски перехода, максимизировать доход от вложенных инвестиций и сохранить устойчивость бизнеса.

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