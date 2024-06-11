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В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки

Специалисты Санкт‑Петербургского информационно-аналитического центра разработали программного робота для Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга, подведомственного Комитету по транспорту. Решение позволило оптимизировать процесс проверки информации об оплате постановлений, выписанных за нарушения автомобилистами правил пользования платными парковками в городе.

Робот внедрен в отделе обеспечения процедур, связанных с передачей материалов об административных правонарушениях. Он ищет информацию об оплаченном постановлении на портале госуслуг по данным уникального идентификатора начислений (УИН). Сотрудник отдела может проверить до 200 постановлений за час, в то время как робот за это время проверяет 400 документов.

Проверка оплаченных постановлений позволяет исключить передачу информации по ним в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

«Программный робот внедрен в рамках программы ″Эффективный регион″, реализуемой по поручению губернатора Александра Беглова. Решение помогло увеличить скорость работы по проверке оплаченных постановлений более чем в 2 раза, а также исключить из процедуры риски, связанные с человеческим фактором», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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