Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group заменил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой. Приложение для оптимизации бизнес-процессов технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР), созданное ИТ-командой Segezha Group, после завершения опытно-промышленной эксплуатации внедрено на шести промышленных площадках.

Еще за год до прекращения поддержки в России облачных решений SAP Segezha Group провела мониторинг представленных на рынке аналогичных по функционалу продуктов, входящих в реестр отечественного программного обеспечения. По своему наполнению и срокам внедрения существующие предложения не удовлетворяли требованиям заказчиков. В результате было принято решение о разработке системы силами внутренней команды ИТ.

Собственный продукт, заменивший решение немецкого вендора, превосходит его по функционалу и эргономичности, утверждают в компании. Помимо фиксации простоев, дефектов и осмотров оборудования добавились такая востребованная функция как регистрация операций по ремонту техники.

Новое решение «Мобильный ТОиР» прошло опытно-промышленную эксплуатацию весной 2024 г. На первом этапе модуль «пилотировали» на Сегежском ЦБК и Вятском фанерном комбинате. После его результативной проверки опыт был каскадирован на другие технически подготовленные предприятия группы – Галичский фанерный комбинат, «Сегежская упаковка» и её филиалы в Сальске и Лобне.

«Проект был реализован в сжатые сроки – от начала работ до запуска в опытно-промышленную эксплуатацию прошло менее полугода. По совокупности факторов (цена, сроки, сложность архитектуры) мы сделали своё, уникальное цифровое решение с потенциалом масштабирования на смежные бизнес-процессы, включая инвентаризацию, производственный учет и контроль качества. Наличие собственной экспертизы в данном направлении также повышает безопасность наших производственных процессов», – отметил вице-президент по ИТ и автоматизации процессов Segezha Group Игорь Козлов.

Система ТОиР Segezha ведет сбор и обработку данных о техническом состоянии оборудования, учет выполнения регламентных работ по обслуживанию и ремонту, в том числе внеплановому устранению неисправностей. Среди преимуществ системы: минимальные требования к организации рабочего места для ремонтного персонала, повышение скорости коммуникации от создания задания на обход/ремонт до регистрации результатов в системе. Контроль исполнения заданий можно вести в онлайн-формате.

По отзыву пользователей система стабильно работает даже без интернет-соединения, автоматически обновляет справочники и каталоги ТОРО (электронная система оперативного управления и контроля работ по ТО и ремонту оборудования). Модуль помогает в режиме реального времени отслеживать состояние и поддерживать целевой статус оборудования, своевременно выполнять ТО до возникновения неисправностей или поломок. ТОиР также дает возможность считывать RFID-метки для подтверждения ремонта или осмотра.

«Разработанная архитектура является наиболее оптимальной для нашей ИТ-среды, а сама система дает возможность сокращения затрат на ремонты и снижения потерь от простоев оборудования. Дополнительных капвложений на ИТ-инфраструктуру не потребовалось, наоборот, компания сэкономила на консалтинговых услугах более 14 млн руб. Внедренное решение по функционалу не уступает замещенному, а по некоторым пунктам даже превосходит его», – сказал Игорь Козлов.