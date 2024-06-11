Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники включены в Реестр Минпромторга России

АО «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», сообщает о включении в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) линейки изделий по технологии Trench MOSFET: транзисторов 4N20 (№10539092), 3N20 (№10539091), MIK8205 (№10539093).

Линейка Trench MOSFET предназначена для использования в автомобильной электронике в схемах управления антиблокировочными системами и подушками безопасности, в схемах защиты литий-ионных батарей, построении высокоэффективных силовых коммутаторов, понижающих стабилизаторов с синхронным выпрямлением и прочих силовых цепей.

Изделия разработаны и освоены в серийном производстве заводом «Микрон» при поддержке Минпромторга России с частичным финансированием из средств федерального бюджета согласно Постановлению Правительства России от 17.02.2016 № 109 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

«В серийном производстве "Микрона" освоено в настоящее время 10 изделий силовой электроники по технологии Trench MOSFET. Разработка и производство локализованы в России при поддержке Минпромторга. Для отечественных прибористов – важный шаг в повышении импортозависимости», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Полная локализация производства на территории России подтверждена экспертизой Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и является необходимым условием включения в реестр российской промышленной продукции.

Реестр отечественных производителей Минпромторга России – один из инструментов государственной поддержки импортозамещения и отечественных производителей (ПП РФ 719). Микрон – единственное серийное производство микроэлектронной продукции 180-90 нм, производит более 800 типономиналов изделий, которые позволяют успешно заменить импортные аналоги.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для обеспечения технологического суверенитета.