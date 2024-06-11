«СберУниверситет» с помощью искусственного интеллекта выяснил, что думают о будущем высшего образования преподаватели российских вузов

«СберУниверситет» при поддержке SberDevices провел первое в своей практике исследование, полностью построенное на технологиях ИИ: голосовой и чат-бот проинтервьюировали преподавателей российских вузов, а искусственный интеллект (ИИ) проанализировал ответы и определил главные тренды высшего образования. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

Все этапы проведения данного исследования — от формулировки гипотез до выработки рекомендаций — были доверены ИИ, ответы которого валидировали эксперты «СберУниверситета».

С помощью SaluteBot Voice и ИИ-технологий было проведено более 530 интервью с преподавателями российских вузов и собран массив данных объемом свыше 113 тыс. слов. Это в 15-20 раз больше, чем при использовании традиционных опросов с закрытыми вопросами.

«Фактически мы в короткие сроки провели качественное исследование, по масштабу охвата респондентов больше похожее на количественное. Трудоемкость сбора и обработки такого объема информации “традиционными” методами была бы выше, как минимум, на порядок», — сказал Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета».

Данные прошли через 10-фазный анализ, который включал четыре этапа валидации. В результаты было выделено 150 факторов, описывающих текущее состояние сферы высшего образования и видение ее будущего глазами преподавателей.

«Многие выводы исследования заслуживают внимания. Мы много лет сотрудничаем с университетами, предлагая преподавателям и руководителям различные образовательные программы. Сейчас в планах — активно развивать это направление, создавая максимально актуальные для вузов программы, так что исследование будет очень полезно в этом отношении», — сказал Дмитрий Коваленко, руководитель центра по работе с вузами и академическим сообществом «СберУниверситета».

Исследование будет опубликовано в конце июня 2024 г. на сайте «СберУниверситета».

Также «СберУниверситет» поделится своим опытом проведения исследований с помощью искусственного интеллекта с преподавателями вузов, которые будут участвовать в ежегодной Летней цифровой школе, для участия в которой можно подать заявку.