CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника
|

«Росэлектроника» запатентовала уникальный клей для электроники класса military

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал не имеющий российских аналогов клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки японских материалов. Новинка уже проходит госиспытания. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Токопроводящие клеи применяются для обеспечения надежных электрических контактов в конструкциях сложной формы, в микросборках, при монтаже схем радиоэлектронной аппаратуры. В отличие от сварки или пайки, таким клеям для отверждения не требуются высокие температуры, что позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем.

Разработанный Центральным конструкторским бюро радиоматериалов (входит в «Росэлектронику») состав сохраняет свои свойства при температуре от -60 до 175 градусов по Цельсию при 100-процентной влажности окружающей среды и способен выдержать не менее двух тыс. часов наработки при эксплуатации при максимально допустимой температуре. Клей обладает высокой электропроводностью, не более 0,00005 Ом/см, и плотностью не менее 5 г/см3. Это позволяет его применять при монтаже кристаллов и при сборке полупроводниковых приборов.

«Разработанный предприятием клей позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Состав запатентован и в настоящий момент проходит госиспытания. После их завершения предприятие будет готово начать серийное производство», — зсказал генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024