«Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт»

Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщила о выпуске нового продукта – системы хранения данных начального уровня «Engine AQ Лайт» на базе аппаратной платформы «Аквариус».

«Engine AQ Лайт» имеет четыре базовые конфигурации: две гибридные (AQL08/AQL18) и две all-flash (AQL19/AQL38), с четырьмя опциями расширения для гибридных и двумя для all-flash конфигураций СХД.

Все конфигурации «Engine AQ Лайт» оборудованы четырьмя процессорами Xeon с общим количеством 32 ядра и 128 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает надежную и стабильную работу критически важных приложений в условиях ограниченного ИТ-бюджета.

Производительность обеспечивается поддержкой all-flash, кэшированием для гибридных систем и функционалом QOS. Дисковая подсистема работает с объемом до 24 дисков SSD/NL SAS, поддерживая емкость SSD SAS до 3,84 ТБ и HDD NL_SAS до 18 ТБ.

В штатной комплектации СХД имеет четыре порта Ethernet 10/25 SFP+ для работы с блочным доступом по протоколу iSCSI и с файловым доступом по протоколам NFS и SMB/CIFS.

В качестве опции можно добавлять порты Fibre Channel, в таком случае на СХД предусматриваются интерфейсы FC 16Gb (4 порта на систему).

Отказоустойчивость обеспечивается за счет применения HA-кластера контроллеров и RAID 10, 50, 60 и 60P (тройная четность). СХД поддерживает локальную защиту данных через снэпшоты, автоснэпшоты, клоны и группы консистентности.

Решение задач экономии и снижения издержек на хранение обеспечивает поддержка тонких томов, а также возможности компрессии и дедупликации данных. Управление системой осуществляется через русскоязычный интерфейс с linux-like-командной строкой и поддержкой Restful API, что обеспечивает гибкость и удобство в эксплуатации.

Типовые задачи для использования системы включают в себя работу корпоративной ИТ-инфраструктуры – развертывание СУБД и бизнес-приложений, интеграцию с популярными ИТ-системами, работу со смешанной нагрузкой. Для облачных задач будут актуальны поддержка популярных гипервизоров, возможности автоматизации и экономия емкости.

Решения подойдут для систем видеонаблюдения, развертывания СКУД, файловых или архивных хранилищ, задач резервного копирования, тестовых сред для ИБ и разработки, небольших сред виртуализации.

СХД «Engine AQ Лайт» уже находится в реестре Минпромторга.

«Запуск «Engine AQ Лайт» является важным шагом в стратегии «Аэродиск» по расширению нашего портфеля продуктов и предложению оптимальных решений для различных задач. Мы уверены, что новая СХД найдет признание и спрос у клиентов, стремящихся к максимальной надежности при оптимизации затрат. Особенно актуальны возможности «Engine AQ Лайт» для компаний, у которых высокая надежность и бесперебойность работы ИТ-систем диктуются самой спецификой отрасли или набором решаемых задач», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.