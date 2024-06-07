Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта

Группа компаний Intelion Data Systems, оператор энергоемких вычислений, усиливает позиции в сфере ИИ и суммарно проинвестирует более 12 млрд руб. в инфраструктуру и закупку серверного оборудования для ИИ вычислений в рамках проекта по строительству нового дата-центра в Самарской области. Об этом CNews сообщили представители Intelion Data Systems.

Российская компания Intelion Data Systems стоит в авангарде мирового тренда по диверсификации деятельности майнинговых компаний в сторону искусственного интеллекта на фоне недавнего объявление одной из ведущих американских майнинг-компании о заключении долгосрочного соглашения в сфере ИИ на сумму более $3,5 млрд. По оценке экспертов, ежегодный общемировой рост энергопотребления для развития искусственного интеллекта составляет более 60%, при этом в России к 2035 г. объем потребляемой электроэнергии для обеспечения ИИ достигнет 4,5 ГВт, что свидетельствует о стремительном росте данной отрасли и подчеркивает необходимость масштабных инвестиций в инфраструктуру и передовые графические процессоры.

Для реализации проекта Intelion Data Systems выделил направление по высокопроизводительным вычислениям в дочернюю компанию Intelion Cloud (ООО «Интелион Облако», входит в реестр хостинг провайдеров Роскомнадзора), которая обеспечит стратегическое развитие группы компаний и реализацию перспективных проектов в сфере ИИ. Основной площадкой для развертывания мощностей в рамках данного направления станет строящийся вычислительный дата-центр компании в Самарской области, первая очередь которого будет введена в эксплуатацию в IV квартале 2024 г. В имущественный комплекс дата-центра входит несколько земельных участков общей площадью 3,2 га и подстанция 220 кВ, оборудованная двумя силовыми трансформаторами, рассчитанными на передачу электрической мощности до 126 МВА.

Объем инвестиций в строительство дата-центра в ближайшие 2,5 года составит 4,3 млрд руб. На проект по ИИ для закупки графических процессоров с целью обучения моделей ИИ и анализа больших массивов данных приходится более 60% от этой суммы. Последующее расширение вычислительных мощностей для ИИ в 2027-2030 гг. предусматривает дополнительные инвестиции компании в размере 9,5 млрд руб.

Intelion Cloud уже располагает современными HPC-серверами, в состав которых входят передовые графические ускорители Nvidia серии А100, которые доступны для аренды в формате «Dedicated servers». Данная услуга начала предоставляться компанией в 2021 году. Год спустя компания привлекла более 114 млн руб. от «Альфа-Лизинга» на развитие данного направления. В III квартале 2024 г. состоится запуск платформы облачного сервиса для обеспечения посекундной тарификации аренды серверов в формате «Pay-as-you-go» (оплата только за фактическое потребление мощности), что позволит значительно улучшить управляемость вычислительных ресурсов и повысить гибкость в работе с клиентами.

Для оптимизации себестоимости вычислений и повышения конкурентноспособности в новом дата-центре компанией будет применена технология иммерсионного охлаждения серверов, что приведет к существенному снижению первоначальных вложений в сравнении с классическими центрами обработки данных за счет повышенной плотности размещения серверов, а также уменьшению операционных издержек на охлаждение оборудования в процессе эксплуатации.

Максим Вязников, руководитель Intelion Cloud: «Философия Intelion основана на стремлении к постоянному развитию и внедрению передовых технологий, поэтому компания активно инвестирует в мощности для ИИ, проводит исследования в области распределенного хранения данных и уделяет большое внимание другим перспективным RnD проектам. Промышленный майнинг позволяет создавать и поддерживать масштабную инфраструктуру, построенную на перспективу, существенно эффективнее окупать вложения за счет большого спроса на вычислительные мощности в настоящий момент. Это способствует повышению экономической эффективности дата-центров, сохраняя потенциал их использования под HPC-оборудование с учетом будущего роста спроса на его размещение и эксплуатацию».

Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга: «Проекты такого масштаба играют стратегическую роль в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в России, внося значительный вклад в реализацию национального проекта "Экономика данных" и стимулируя технологический прогресс. В прошлом году Россия вышла на второе место в мире по объему электрических мощностей, задействованных в добыче криптовалют, а теперь, диверсифицируя нашу отрасль, мы планируем занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта».