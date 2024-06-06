«Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии

Директор Центра биологических и медицинских технологий по направлению «комплексная диагностика и мониторинг» Фонда «Сколково» Вероника Аксенова рассказала о новых направлениях в области здоровьесбережения и представила передовые стартапы.

Как отметила спикер, сегодня в России нет четкого понимания, какие технологии относятся к рынку wellness-индустрии и какие стартапы здесь работают. Свою задачу «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) видит в том, чтобы сформировать новый рынок и найти технологии, позволяющие сберегать здоровье человека. И здесь инновационный центр фокусируется на переходе к предиктивной персонифицированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Среди проблем рынка – отсутствие консолидации и несоответствие продукции заявленным свойствам. Большинство производителей заявляют свойства, которые плохо проверяются контролирующими органами, что делает возможным поступление на рынок некачественной продукции.

«Чтобы сформировать рынок и актуализировать инновационные компоненты, «Сколково» в апреле 2024 г. выделил ряд новых технологических направлений. Одно из них – «комплексная диагностика и мониторинг», консолидирующее технологии здоровьесбережения, к которым в том числе относятся БАДы, пищевые добавки и функциональное питание. Фокус в технологиях лежит в смещении внимания от лечения заболевания к профилактике, возможность охватить более широкие слои населения и в целом перейти от пациентоцентричности к человекоцентричности. Если раньше мы больше концентрировали внимание на стартапах, которые помогают бороться с заболеваниями, лечить и диагностировать, то сейчас отвечаем глобальным трендам и ищем решения, которые помогают сберегать здоровье», – сказала Вероника Аксенова.

По ее словам, к инновациям относятся решения, связанные с новыми способами доставки веществ и разработки постбиотиков. Еще один тренд связан с разработкой «биохакеров», в составе которых применяется больше 10-20 компонентов, которые оказывают активное влияние на организм человека. Также «Сколково» интересны прогрессивные решения, связанные со снижением степени окисления жирных кислот, таких как Омега 3 и 6.

В портфеле центра есть компания Genotek, которая на основе совмещенных данных генетического тестирования и общего анализа крови разрабатывает для пациентов персонифицированные витаминно-минеральные комплексы, а также производитель ковалентно-связанного йода «Айтулайф» и компания Liposomal Vitamins, специализирующаяся на разработке и производстве липосомальных витаминных комплексов.

Одним из участников дискуссии стала компания-резидент «Сколково» «Здоровье.ру», разрабатывающая цифровую мобильную платформу для людей с хроническими заболеваниями. Ее основатель и генеральный директор Эрик Бровко сделал акцент на том, что в последние три года происходит глобальная трансформация культуры отношения человека к себе – переход от обслуживания болезни к укреплению физического и ментального здоровья.

«Сейчас мы собрали большое количество данных, видим поведение людей и понимаем, что для трансформации нужны технологии, комьюнити и вовлеченность людей, а также поддержка с точки зрения нарратива. Нужно проводить больше клинических исследований по доказательству эффектов, правильно регулировать коммуникацию касательно биодобавок. Мы должны транслировать, что здоровый образ жизни – это круто», – сказал Эрик Бровко.