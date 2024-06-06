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«СКБ Контур» и «МегаФон» договорились о партнерстве для развития цифровых сервисов ​

Разработчик сервисов для бизнеса «СКБ Контур» и оператор связи «МегаФон» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Стороны договорились совместно внедрять новые сервисы и услуги. Подписантами соглашения выступили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

В рамках сотрудничества «СКБ Контур» получит доступ к облачным сервисам и виртуальным вычислительным мощностям «МегаФона», а также к системе комплексной защиты от киберугроз. «МегаФон», в свою очередь, сможет пополнить линейку цифровых продуктов для своих клиентов разработками «СКБ Контур» в сфере ЭДО, онлайн-бухгалтерии, видеоконференцсвязи и других. Помимо этого, стороны договорились до конца 2027 г. развивать совместные продукты в области электронного документооборота и цифровых коммуникационных систем.

Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона»: «СКБ Контур» — один из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России, который создал и развивает собственную экосистему для бизнеса, включающую широкий набор современных технологичных услуг. Уверен, что благодаря партнерству мы сможем пополнить арсенал цифровых решений новыми разработками».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Заключение соглашения между нашими компаниями — это начало взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение качества обслуживания наших клиентов и выработку новых подходов к цифровизации систем управления и коммуникации в компаниях. Рассчитываем, что этот подход будет плодотворным и стимулирует внедрение новых сервисов и услуг как для собственных нужд, так и для наших бизнес-партнеров».

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