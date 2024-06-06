Инструменты и сервисы поддержки для стартапов «Сколково» вскоре начнет подбирать искусственный интеллект

Заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе «Сколково» Павел Гудков рассказал о новых подходах Фонда к предоставлению мер поддержки технологического предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сегодня в системе «Сколково» собрано уже более 4 тыс. участников, подавляющее большинство из которых относятся к сегменту МСП, рассказал спикер. Данной категории нужны особенные условия помощи. Это, конечно, и льготные кредиты, в том числе на развитие производства. Но главное, что еще на стадии становления идеи таким компаниям нужно помочь пройти долину смерти. И для этого в экосистеме «Сколково» уже существует порядка 20 инструментов поддержки, среди которых помощь в получении и создании интеллектуальной собственности, гранты на создание прототипа и рекламу, перечислил спикер.

«Самое важное, как выстроены эти меры», - продолжил Павел Гудков. В рамках экосистемы удалось построить сервисы так, что компании зачастую даже не понимают, что им помогли. Например, они могут не ощущать, что получили какие-то налоговые льготы или грант на то, чтобы поехать и выступить на выставке. Центр смог сделать эти меры постоянно действующими. «Не нужно ждать каких-то раундов, приемов, беспокоиться, успел или не успел. Уже сейчас мы идем по пути оптимизации сроков предоставления поддержки, и дальше будем переходить к проактивной модели, когда стартапу уже не нужно будет долго разбираться, куда пойти и какую меру поддержки использовать. И у нас в «Сколково», и в различных государственных системах уже накапливается большое количество информации, когда имеет смысл переходить к системе, построенной на big data и ИИ. Такая информационная система будет сама подсказывать следующие шаги, которые лучше предпринять компании на данном этапе развития - пройти акселератор, поехать в бизнес-миссию или зарегистрировать интеллектуальную собственность. В этом случае количество мер поддержки будет уже не так важно. И такую систему мы в «Сколково» будем развивать и пилотировать», - сказал Павел Гудков.

Он добавил, что такую систему будет полезно объединить с решениями других институтов развития. «Невозможно все меры поддержки замкнуть на себя. Зато в рамках общей системы можно будет выйти и подсказать, какие возможность есть на каждой отдельной стадии развития стартапа и куда можно двигаться в ближайшие пять лет», - отметил Павел Гудков.