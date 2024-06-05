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«Сколково» и «Аквариус» договорились о создании центра разработки ИТ-решений

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и компания «Аквариус» заключили меморандум о сотрудничестве. В рамках взаимодействия «Аквариус» планирует привлекать резидентов «Сколково» к разработкам в области удаленного управления серверами, предиктивного анализа ТО и ремонтов, быстрого интернета 5G+, сетей Wi-Fi, постквантовой криптографии и др. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Помимо кооперации в области развития перспективных технологических направлений, «Аквариус» создаст в атриуме Технопарка технологическую экспозицию российского ИТ-оборудования, которое будет использоваться в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Это серверы и системы хранения данных, обеспечивающих нужный уровень информационной безопасности, которые будут рекомендованы к использованию в отечественных государственных информационных системах.

«Сотрудничество с Фондом «Сколково» открывает нам доступ к новым технологиям, которыми с интересом занимаются начинающие компании, ведь им значительно легче реагировать на меняющиеся технологии и условия рынка. Синергия опыта устоявшейся компании и идейность молодой структуры обязательно дадут свои плоды в виде востребованных и передовых решений», – сказал председатель совета директоров «Аквариус» Алексей Калинин.

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