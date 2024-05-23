SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN

Новое прикладное решение создано на базе платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN. Оно помогает снять нагрузку со специалистов и оптимизировать бизнес-процессы отдела закупок, служб снабжения средних и крупных предприятий, аутсорсинговых компаний, а также организаций с общим центром обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Цифровой ассистент ROBIN автоматизирует рутинные задачи в процессе закупки: ищет поставщиков, анализирует и рассчитывает НМЦ, проверяет договоры и спецификации. Для повседневной работы в решение включены сервисные функции: распознавание и извлечение данных из документации, их перенос из Excel в корпоративные учетные системы и формирование сопроводительных писем. Также цифровой ассистент помогает консультировать специалистов по типовым запросам — он создает базу знаний и проводит интеллектуальный поиск по ней.

Решение включает в себя RPA- технологии, искусственный интеллект и распознавание данных. Ассистент «обучается» на данных организации, а его настройка не требует программирования, так как осуществляется в No-Code конструкторе. Компоненты искусственного интеллекта помогают классифицировать запрос и определить действие — запустить процесс или программного робота.

Чат-интерфейс цифрового ассистента может быть представлен в виде виджета на корпоративном портале, бота в мессенджере или отдельного веб-приложения. При необходимости возможно настроить его автоматический запуск по установленному графику — например, для мониторинга почты и документов в СЭД или для выполнения запланированных операций.

«Мы представили новый комплексный инструмент для эффективных закупок. Наше решение позволяет сокращать фактические затраты, а также повышает производительность специалистов профильных отделов на 50%», — отметил Павел Борченко, управляющий директор ROBIN компании SL Soft.

***

SL Soft (ГК Softline) объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, Цитрос, «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.