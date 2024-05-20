«Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения

«Делимобиль», российский оператор каршеринга, внедрил модели машинного зрения на основе искусственного интеллекта (ИИ) в процессы обработки фотографий, полученных от пользователей, что на 33% снижает расходы на модерацию и расширяет сценарии использования данных.

Интеллектуальные решения, созданные дата-офисом «Делимобиля», применяются в нескольких областях, связанных с обработкой изображений, запрашиваемых у клиентов до аренды автомобиля и после. Машинное зрение и самообучающиеся алгоритмы позволяют точно обрабатывать фотографии в режиме реального времени.

С помощью ансамбля нейросетей собственной разработки производится фильтрация нерелевантных снимков, автоматически определяются стороны машины на фото, определяется наличие повреждений путем детекции и сегментации новых повреждений транспортных средств с точностью до 98%.

Еще одним сценарием использования является фильтрация фотографий для вывода в рамках функции «найти по фото последней аренды», которая позволяет визуально определить расположение авто для нового клиента – для этих целей алгоритм отбирает фото с достаточным объёмом информации об окружении машины, например, с указателями парковки на стоянках в торговых центрах.

Chief Data Officer (CDO) «Делимобиля» Василий Ципиди сказал: «Модели машинного зрения на основе нейросетей позволяют быстро и точно проводить вычисления по входящему фотопотоку из десятков тысяч снимков, которые ежедневно отправляют наши клиенты, улучшить пользовательский опыт и нашу операционную эффективность. Например, технологии решают рутинные задачи контактного центра, высвобождая ресурс операторов для задач, требующих персонального и творческого подхода. Процесс создания моделей на базе ИИ, обучения алгоритмов и тестирования решений занял у нашей команды более четырех месяцев — это позволило создать масштабируемое и отказоустойчивое решение, которому на сегодняшний день нет аналогов как на российском рынке, так и в мире».