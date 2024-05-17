CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Процедура предварительного согласования участков для строительства дорог стала доступна на региональном портале

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог, запустили новую онлайн-услугу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием, чтобы поставить его на кадастровый учет. Кроме того, это распоряжение позволяет выделить землю без проведения торгов.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы оформить заявление, следует авторизоваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. Далее в карточке услуги нужно выбрать цель обращения: аренда, безвозмездное или постоянное бессрочное пользование. После этого необходимо заполнить поля электронной формы и приложить документы.

Ведомство рассмотрит заявку и направит ответ в личный кабинет на региональном портале. Если решение окажется положительным, результат будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Услуга бесплатная.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

«Софтлайн» покупает индийского системного интегратора

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024