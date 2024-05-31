Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО

Инициативу по закреплению определенного количества «базовых ОС», с которыми должны иметь совместимость продукты, присутствующие в Реестре отечественного ПО, а также производители аппаратного обеспечения, поддержали ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и «Базальт СПО». По мнению представителей компаний, в таком шаге заинтересованы все участники рынка.

Ограничения как метод упростить ситуацию

Количество операционных систем в реестре ПО нужно ограничить и закрепить. Эту идею высказал Михаил Лебедев, председатель совета директоров ALMI Partner (ГК «АЛМИ»). Он подчеркнул, что сейчас в Реестре отечественного ПО зарегистрированы более 5,5 тыс. компаний и более 16 тыс. продуктов, в том числе 36 операционных систем. Группа компаний «АЛМИ» оказывает спектр услуг в ИТ-секторе и занимается разработкой офисного пакета AlterOffice. Его поддержал Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», которая разрабатывает «Альт Линукс» — набор отечественных многоцелевых операционных систем на базе Linux.

По словам Михаила Лебедева, Минцифры эту проблему понимает и поддерживает. Он рассказал об инициативе, предполагающей обозначить и закрепить определенное количество «базовых ОС», с которыми должны иметь совместимость продукты, присутствующие в Реестре, а также производители аппаратного обеспечения.

«Это конструктивная инициатива. – Изложил свое мнение CNews Сергей Трандин. – Компаниям-разработчикам операционных систем будет проще сконцентрировать достаточно ресурсов для развития своих продуктов. А разработчикам прикладного ПО и производителям техники не нужно будет заботиться о совместимости с большим количеством операционных систем. На конкурентные процессы, которые уже сформировались, эти ограничения существенно не повлияют».

Создать базу и отсечь лишнее

По мнению Михаила Лебедева, разработка и регистрация продукта в реестре ─ это только половина дела. Развитие продукта, доработки, устранение ошибок, регулярные обновления, создание и обеспечение качественной технической поддержки, формирование устойчивых команд разработки и бизнеса, развитие продаж, партнерского канала и маркетинга ─ все это кропотливая работа, требующая инвестиций и огромного количества ресурсов, считает он. По его мнению, лишь двигаясь по этому пути, можно будет получить не собранные на коленке аналоги для решения горящей задачи перехода с западного ПО, а по-настоящему достойные альтернативы, способные успешно работать в долгосрочной перспективе. Одна из наиболее важных задач по развитию рынка – переход от количества к качеству.

«В частности, формирование перечня базовых ОС на базе наиболее зрелых продуктов от разработчиков, инвестирующих наибольшее количество ресурсов в их долгосрочное развитие, может стать хорошей инициативой в данном направлении», – считает председатель совета директоров ALMI Partner.

Цель – экономия средств и легкость выбора

Такие меры, как полагает Михаил Лебедев, могут помочь клиентам с определением наиболее надежных и перспективных продуктов на рынке, смягчить проблему с операционными затратами на проверку совместимости со всеми ОС из реестра и стимулировать небольших или новых игроков, активнее заниматься развитием собственных продуктов для того, чтобы также попасть в этот перечень. Он считает, что глобально, нормативные меры по некоему «сужению» рынка помогут повысить общую эффективность использования программного обеспечения, сокращению расходов на его поддержание, а также повысить качество предоставляемых продуктов и услуг для конечных пользователей.

В ноябре 2019 года Минцифры исключило из реестра пакет AlterOffice авторства «АЛМИ». Затем в начале сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы признал это решение незаконным и обязал Минцифры вернуть его в реестр.

CNews обратился за комментарием по инициативе председателя совета директоров ГК «АЛМИ» в Минцифры и ожидает ответа.