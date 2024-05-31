Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят

В России может появиться практика принудительного копирования голосов умерших людей «в общественных интересах». Родственников усопших никто спрашивать не собирается. Разработка законопроект уже на финише – его авторы готовят почву к передаче на его рассмотрение властями.

Еще один повод не сдавать биометрию

В России готовятся крупномасштабные изменения в действующее законодательство. В обозримом будущем голоса умерших людей могут разрешить использовать в общественных интересах.

Эта идея реализована в форме законопроекта – плода совместных усилий сотрудников Альянсом в сфере искусственного интеллекта и Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). Самое важное в этом законе то, что он предлагает использовать голоса умерших россиян буквально без спроса, пишут «Ведомости».

Другими словами, согласие родственников усопших россиян на использование голосов последних не потребуется. Голос «изымут» так или иначе.

Факт разработки законопроекта подтвердил изданию член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, документ находится на финальной стадии подготовки.

FreePik Голос будут отчуждать в интересах государства и общества

Сам Шейкин намерен поспособствовать продвижению документа по пути от текстового файла до полноценного закона. Как пишут «Ведомости», сенатор намерен «внести документ совместно с коллегами из Совета Федерации в Госдуму после получения отзыва правительства».

Напомним, что в конце мая 2023 г. Шейкин выступил с заявлением о необходимости создания в России отечественной версии «Китайского файрвола» – надежной системы фильтрации контента и с ее помощью заблокировать «Википедию».

Тонкости законотворчества

Новый законопроект носит название «Об охране голоса» и представляет собой поправки к Гражданскому кодексу (ГК РФ). Нынешняя редакция кодекса дозволяет эксплуатацию голоса исключительно с согласия его владельца, а после его смерти записи его голоса могут использоваться третьими лицами только с согласия детей или супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей.

По задумке авторов законопроекта, согласие родственников более не потребуется, если записи голоса будут использоваться в интересах государства или общества, а также если запись голоса была произведена в общественных местах или за деньги.

Разумеется, во имя безопасности

Артем Шейкин позиционирует нововведения как защиту от неправомерного использования голоса. По словам сенатора, законопроект должен защитить голоса умерших россиян, в частности, от создания дипфейков.

«Если голос гражданина, воссозданный с помощью специальных технологий, получен или используется в интернете с нарушением закона, гражданин вправе требовать удаления этой записи, а также пресечения или запрещения ее дальнейшего использования и распространения», – заявил «Ведомостям» Артем Шейкин.

Он добавил также, что ответственность за нарушение ГК РФ «может включать в себя возмещение убытков или вреда (имущественного, физического, морального), уплату неустойки, приостановление или прекращение соответствующей деятельности, а также возврат неосновательного обогащения и т. д.».

«Ключевая идея документа сводится к тому, чтобы создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Эта важная инициатива защищает интересы всех участников и не затрудняет создание полезных сервисов», – заявил «Ведомостям» руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» Альянса в сфере ИИ Андрей Незнамов.

Представители НФМИ сделали акцент на том, что нынешнее российское законодательство защищает только фотографическое изображение человека. Они говорили исключительно об артистах и дикторах – законопроект даст возможность «защитить голоса артистов и известных публичных личностей как нематериальное благо, а также повысить охраноспособность исключительных прав». Про голоса простых граждан в НФМИ не сказали ничего.

Кто стоит за всем этим

Альянс в сфере ИИ – организация, которая состоит из компаний, названия которых хорошо известны едва ли не каждому россиянину. Основанный в конце 2019 г., он объединяет в себе Сбербанк, «Яндекс», оператора МТС, госкорпорацию «Газпром нефть», а также интернет-холдинг VK и компании «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь» и «Самолет».

Федерация НФМИ существует с 2011 г. и объединяет множество музыкальных лейблов. В их числе – «Блэк стар», «Лотус мьюзик», «Медиа лэнд», «СП диджитал» и другие.

Когда одного законопроекта мало

Использование голоса того или иного человека в России регулируется далеко не только ГК РФ, о чем сообщил «Ведомостям» заместитель директора ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он указал, что голос подпадает под действие еще как минимум двух федеральных законов – 1520-ФЗ «О персональных данных» и 572-ФЗ «О биометрических данных».

Что касается законопроекта Альянса в сфере ИИ и НФТИ, то в нем на момент выхода материала не было пунктов об ответственности за неправомерное использование записи голоса. Но это есть в совершенно другом законопроекте, подготовленном совсем другим автором – главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым из ЛДПР. Это свод поправок у УК РФ с наказанием за незаконное использование, изображения, голоса и биометрии россиян. К моменту выпуска материала на рассмотрение в Госдуму документ Нилова внесен не был.