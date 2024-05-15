«НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд

«1С-Рарус» завершил проект перевода одной из ведущих консалтинговых компаний России с зарубежной системы проектного учета на «1С:PM Управление проектами КОРП». Устранена зависимость от иностранного программного обеспечения, вдвое сократились расходы на владение системой. Внедрение новой системы позволило усилить контроль над финансовыми данными проектов, создать возможность развития уровня автоматизации проектной деятельности, что положительно сказывается на операционной эффективности и управляемости предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «НЭО Центр» — одна из консалтинговых компаний России с 25-летним опытом. География проектов «НЭО Центр» охватывает пять стран СНГ и 77 регионов России. Компания успешно завершила более 90 инфраструктурных и 190 промышленных проектов, 200 проектов в агросекторе и более 400 девелоперских проектов.

Ранее «НЭО Центр» использовал зарубежную систему проектного учета с ограниченной функциональностью. Существующая система не соответствовала растущим потребностям компании и не обеспечивала требуемого уровня автоматизации процессов управления проектами, учета финансовых данных и взаимодействия с клиентами. Возникали сложности с поддержкой и развитием иностранной системы в текущих условиях. Это привело к необходимости перехода на более современную и функциональную информационную систему, способную эффективно поддерживать проектную деятельность.

После анализа вариантов типовых решений для управления проектами, «НЭО Центр» остановил свой выбор на решении «1С:PM Управление проектами КОРП». Этот продукт был выбран благодаря гибкости настройки, широкому функционалу и возможности интеграции с другими продуктами 1С, которые уже использовались в компании. Кроме того, решение полностью соответствует требованиям российского законодательства и поддерживает работу на платформе «1С:Предприятие 8.3», что обеспечивает стабильность и безопасность работы системы.

Для реализации задач по внедрению была выбрана компания «1С-Рарус», обладающая опытом и необходимыми компетенциями для успешной реализации проекта. Совместная проектная команда «НЭО Центр» и «1С-Рарус» взялась за работу над проектом, учитывая все особенности консалтингового бизнеса компании-заказчика и требования эффективно поддерживать проектную деятельность.

Проект был выполнен в самые сжатые сроки. От начала работ по обследованию до промышленной эксплуатации прошло шесть месяцев. Новая система была введена в промышленную эксплуатацию с одновременным отказом от прежней системы, удалось избежать параллельного учета в двух системах.

Ключевые результаты проекта

Устранена зависимость от иностранного софта по автоматизации основных операционных процессов на 100%. Создана возможность цифровизации основных и вспомогательных процессов компании.

Снижены затраты на обслуживание системы на 50%. За счет встроенных возможностей по обновлению и поддержке продуктов на платформе «1С:Предприятие 8.3», а также бережливой адаптации типовой функциональности, система поддерживается силами «НЭО Центр».

Улучшен контроль над финансовыми данными проектов. Система предоставляет полный обзор финансовых показателей проектов, позволяя оперативно отслеживать расходы и доходы, а также прогнозировать будущие финансовые результаты.

На 10% ускорен документооборот. Благодаря автоматизации процессов подготовки и согласования документов и записей о проектной деятельности, время на обработку проектной документации значительно сократилось. Это позволяет быстрее принимать решения и выполнять проекты в запланированные сроки.

Внедренная система охватывает все участки процессов проектного управления и взаимоотношений с клиентами: регистрацию интересов, инициацию проекта, планирование проектов, исполнение проектов, контрольные процедуры, закрытие проекта. Все это в комплексе создает платформу для развития цифровизации деятельности и формирует резервы для существенного повышения производительности труда и эффективности деятельности компании.

Проект внедрения «1С:PM Управление проектами КОРП» в «НЭО Центр» охватил более 50 рабочих мест и затронул все подразделения организации. Система «1С:PM Управление проектами КОРП» интегрирована с существующими информационными системами компании: «1С:Зарплата и управление персоналом», «1C:Бухгалтерия», 1«С:Документооборот».

Александр Андреевич Мякушев, руководитель службы информационных технологий «НЭО Центр»: «"НЭО Центр" в сотрудничестве с "1С-Рарус" за шесть месяцев успешно реализовали проект по переходу на отечественную систему управления предприятием и специализированное решение для управления проектами "1С:PM Управление проектами КОРП". Этот шаг стал важным в усилении стабильности нашего бизнеса и улучшении управления предприятием. Внедрение нового решения позволило нам существенно улучшить контроль над финансовой информацией проектов, что позитивно отразилось на нашей операционной эффективности. Также стоит отметить, что внедрение новой системы положительно повлияло и на другие показатели, такие как управление ресурсами и оптимизация рабочих процессов. Благодаря консультациям и качественной поддержке со стороны команды "1С-Рарус", наши сотрудники не только быстро освоили новую систему, но и полностью осознали ее пользу и эффективность. Они увидели, как новая система помогает улучшить рабочие процессы и повысить общую производительность. Мы очень довольны результатами и планируем продолжить наше сотрудничество. Более того, мы рассматриваем возможность дальнейшей автоматизации наших процессов. Выражаем благодарность команде "1С Рарус" за профессионализм и поддержку».

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний работает более трех тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».