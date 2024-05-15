«Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux

Группа компаний «Гарда» и российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» защитят данные на уровне рабочих станций. Об этом говорят результаты тестовых испытаний, подтверждающие корректную работу агента «Гарда DLP» в среде операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

«Гарда DLP» повышает эффективность работы служб безопасности и позволяет отслеживать активность сотрудников — система контролирует и анализирует все информационные потоки в компании.

Агент рабочего места поддерживает операционную систему Astra Linux Special Edition 1.7. Пользователи теперь могут усилить контроль рабочих мест сотрудников, предотвращать утечки информации, оптимизировать расследование инцидентов. Эти возможности обеспечивает функциональность системы «Гарда DLP»: контроль http/https-трафика, мониторинг процессов и приложений, печати и клавиатурного ввода, чтение с вешних носителей и запись информации на периферийные устройства. Кроме прочего, система предотвращения утечек позволяет создавать скриншоты и видеозаписи рабочего стола, вести аудиозаписи и анализировать сообщения в мессенджерах и др.

«Популярность ОС Astra Linux для СХД и АРМ открывает широкие горизонты для сотрудничества и демонстрирует его безусловный потенциал, — сказал Арен Торосян, руководитель продукта «Гарда DLP» группы компаний «Гарда». — Экспертиза «Группы Астра» в *nix-системах позволила нам оперативно проверить совместную работу решений. Синергия продуктов благодаря глубокой интеграции позволит обеспечить высокий уровень безопасности данных заказчиков».

«Встроенные в Astra Linux и запатентованные средства защиты информации соответствуют наивысшим требованиям безопасности ИТ-инфраструктуры, что подтверждается самыми строгими сертификатами. Такая особенность нашей ОС стала для компании «Гарда» главным аргументом при выборе платформы, в среде которой необходимо было развернуть функциональность «Гарда DLP». Из всех систем предотвращения утечек информации она вошла в число тех немногих, которые могут анализировать трафик с устройств на Astra Linux с самым защищенным типом ядра — hardened. Программный стек оценят компании, работающие с информацией повышенной секретности, защита которой регламентируется государством», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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«Гарда DLP» (ранее «Гарда Предприятие») — система класса Data Leak Prevention (от англ. – предотвращение утечек информации) для контроля и анализа информационных потоков компании, защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации, позволяет видеть полную картину коммуникаций в организации в любой момент и автоматизировать выявление подозрительных инцидентов. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись 417 от 18 апреля 2016 г.).

«Гарда» – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы. ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.