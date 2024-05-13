«КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С

Эксперты «КОРУС Консалтинг» спроектировали для Иркутской нефтяной компании целевые процессы материально-технического обеспечения (МТО). Новая методология, которая будет реализована на базе «1С:ERP Управление холдингом», поможет производителю углеводородного сырья эффективно организовать снабжение всех подразделений, а также регулировать сроки поставок и объемы запасов.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

ИНК запускает новые месторождения, увеличивает объемы добычи и переработки сырья, ведет крупные проекты капитального строительства. Эффективность работы данных направлений напрямую зависит от качества материально-технического обеспечения. Если поставки сорвутся, на производстве или строительном объекте случится простой, что приведет к значительным издержкам. С другой стороны, увеличение объема закупаемых материалов может обернуться излишними запасами, перегрузкой складских площадей и заморозкой оборотных активов. ИНК потребовалось повысить качество управления МТО на всех этапах: формирование потребности, планирование обеспечения, выбор поставщиков и контрактация, поставка и хранение МТР на складах, передача и потребление в подразделениях.

В то же время в ИНК назрела потребность в обновлении ERP-системы, и в компании уже был запланирован переход с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Эти факторы побудили предприятие начать проект разработки методологии управления МТО, которая в последующем станет основой автоматизации компании. Для проектирования целевых процессов ИНК пригласила команду «КОРУС Консалтинг», которая ранее уже выполняла ряд проектов для нефтяной компании, например, автоматизацию контура МТО на базе прежней ERP-системы.

Проектирование целевых процессов ИНК затрагивает большое количество основных и вспомогательных функциональных направлений: управление запасами, закупки, складские операции, управление договорами, строительством, производством, ТОиР, транспортом, а также регламентированный учет, бюджетирование и казначейство. Совместно командами «КОРУС Консалтинг» и ИНК была организована фасилитационная сессия, которая помогла синхронизировать ожидания между всеми участниками проектных команд; определить цели проекта, ключевые риски; выработать принципы эффективного взаимодействия. В разработке методологии принимали участие более 100 специалистов ИНК.

Цели внедрения новой методологии — сократить объемы неликвидов и невостребованной продукции, повысить оборачиваемость запасов и внутренний уровень сервиса за счет оптимизации текущих процессов и разработки новых. Для каждой из этих целей эксперты компаний сформировали ключевые показатели эффективности и бизнес-требования. Затем специалисты спроектировали целевые схемы бизнес-процессов материально-технического обеспечения, которые включают планирование поставок, выбор поставщиков, движение запасов, заключение договоров и другую работу. Для различных номенклатур, в зависимости от их операционных свойств, применяются разные стратегии обеспечения, которые позволяют эффективно использовать оборотный капитал компании.

«Для нас было важно подойти к проекту автоматизации МТО правильно с методологической точки зрения, спроектировать оптимальные бизнес-процессы, чтобы сократить издержки и повысить эффективность работы. Здесь пригодилась экспертиза «КОРУС Консалтинг» в области управления запасами, которая сочетает компетенции в построении процессных моделей и большой опыт автоматизации на базе 1С. Проект продолжается, впереди концептуальное проектирование и техническая реализация», — отметил Михаил Ларин, коммерческий директор ИНК.

«Проект внедрения — это не просто попытка очередного “монстрообразного” внедрения систем и отвлечение человеческих ресурсов компании, это реальная потребность бизнеса в новой функциональности, в изменениях процессов. И, конечно, это полностью соответствует ИТ-стратегии компании», — поделился Станислав Норкин, заместитель генерального директора по информационным технологиям ИНК.

«Проведенная работа по формированию карты бизнес-целей, а также их декомпозиция на бизнес-требования и показатели эффективности поможет ИНК внедрить ИТ-систему, которая будет работать, исходя из реальных интересов бизнеса. При проектировании процессов также важно учитывать возможности целевой системы, чтобы в дальнейшем успешно “приземлить” разработанную методологию на платформу 1С. Для реализации данных задач мы используем разработанный внутри нашей компании инструмент — реестр архитектурных решений (ADR), который позволяет фиксировать структуру бизнес-процессов, интеграционные потоки, функциональные требования и многое другое, что необходимо для анализа и проектирования системы», — рассказал Денис Салтыков, бизнес-архитектор департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг».