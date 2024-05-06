«Ростех» создал тепловизионную систему для управления техникой в условиях нулевой видимости

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал новейший образец тепловизионной системы для транспорта «Взгляд». Установленное на крышу автомобиля устройство способно обнаружить фигуру человека на расстоянии до 300 м, а на дистанции полукилометра – распознать технику даже в условиях недостаточной видимости. Функционал системы позволяет использовать ее в интересах структур, которые занимаются разведкой местности, охраняют объекты, патрулируют территории, а также проводят поисково-спасательные работы.

Тепловизионная система «Взгляд» создана инженерами Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе». Она обеспечивает технике незаметность, позволяя управлять транспортным средством в ночное время суток и вести наблюдение за местностью с выключенными фарами.

Инфракрасное изображение визуализируется при помощи тепловизора с разрешением матрицы 640х512. Комплекс крепится на крышу транспортного средства и соединяется с монитором, расположенным перед водителем. Информация поступает на экран в режиме реального времени, а четкость картинки при движении обеспечивает высокоразрешающая оптическая система термостабилизированного объектива с микроболометром.

«Разработанный специалистами «Швабе» тепловизионный комплекс будет интересен как силовым ведомствам, так и охранным структурам. Дальность действия прибора достигает 500 метров. В отличие от других подобных устройств «Взгляд» гарантирует высокое качество изображения, что существенно ускоряет принятие решений в экстренных ситуациях. В дальнейшем мы планируем запустить «Взгляд» в массовое производство с объемом до 100 тыс. изделий в год», – отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех», член Бюро СоюзМаш России Бекхан Оздоев.