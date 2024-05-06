Пользователи «АТИМО» перешли на ЭПЛ с помощью сервиса «Логистика» от «Контура»

Российские разработчики создали мобильное приложение «АТИМО», в котором курьеры, водители предприятий и такси, а также самозанятые перевозчики могут оформлять электронные путевые листы (ЭПЛ). Технологическим партнером выступил сервис «Логистика» от «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Прямо в приложении водитель может выбрать любой удобный пункт медицинского и технического осмотра — например, ближайший к дому или к месту работы. Специалисты пункта подписывают акты осмотра электронной подписью. Через сервис «Логистика» от «Контура» поддерживается передача информации в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Рынок ЭДО активно развивается, появляются новые решения для работы с электронными перевозочными документами. Компания «АТИМО» разработала удобный продукт для владельцев транспортных средств. Благодаря интеграции с сервисом «Логистика» пользователи получают QR-код путевого листа прямо в приложении «АТИМО», им больше не нужно беспокоиться о наличии бумажной копии документа».

На основе положительных заключений медработника и механика в мобильном приложении автоматически формируется путевой лист. Эта процедура занимает около пяти минут. Такой подход позволяет водителям не тратить время на ежедневные поездки на базу и рутинные процессы, а значит, быстрее приступить к работе.

Валерий Гаевский, основатель «АТИМО»: «Взаимодействие «АТИМО» и «Контура» — отличный пример коллаборации стартапа и крупного бизнеса. Мы сформировали простую и понятную для клиентов систему легитимного документооборота на всех этапах работы с приложением. Путевые листы в формате QR-кода быстро набирают популярность, и уже со второго квартала прогнозируем выдачу ЭПЛ более чем 100 тыс. водителей в месяц».

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«СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО и ЭПД федерального уровня. Сервис «Логистика» от «Контура» помогает компаниям обмениваться транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн без дублирования на бумаге.

«АТИМО» — цифровой путевой лист. Мобильное приложение для получения электронных путевых листов в формате QR-кода, с соблюдением всех требований законодательства. «АТИМО» уже доступен в 100+ партнерских точках, более чем в 20 регионах России (по данным февраля 2024 г.).

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.