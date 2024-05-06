Нейроинспектор строительного надзора помог устранить 400 нарушений на стройках Подмосковья

С октября 2023 г. в Московской области проводится мониторинг хода строительства и соблюдения правил безопасности на стройке. За это время благодаря нейросети устранено порядка 400 инцидентов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект умеет распознавать 22 класса данных, которые объединены в категории «Техника и люди», «Здание», «Пожары», «Собаки». К примеру, нейросеть может определить вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, выявить, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и т.д. За время работы ИИ помог устранить около 400 нарушений на стройках Подмосковья», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

ИИ-решение призвано усилить контроль за строительными площадками. Система может самостоятельно определять, падает ли скорость строительства, достаточно ли рабочих и спецтехники на стройке. Если ИИ-модель выявляет инциденты, то оперативно уведомляет об этом. При этом точность определения нарушений стремится к 90%.

«В результате работы проекта время реагирования на события на стройке сократилось с 30 минут до одной», – отметила Надежда Куртяник.

Нейросеть, которая подключена к камерам системы «Безопасный регион», в онлайн-режиме анализирует видеопоток и по заданным параметрам выявляет инциденты. Например, если она не находит рабочих или технику на стройплощадке в течение пяти дней подряд, то фиксирует это и автоматически формирует задание на устранение инцидентов. Ответственный сотрудник ведомства проверяет сведения и подтверждает или опровергает факт нарушения. После этого инцидент должны разрешить.

Разработкой решений с применением технологий искусственного интеллекта занимается ИТ-компания «Максимум», подведомственная подмосковному Министерству госуправления, ИТ и связи.