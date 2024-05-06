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«МегаФон» прокачал связь в Таганроге

Скорость мобильного интернета в смартфонах и планшетах абонентов выросла до 80 Мбит/с. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть в историческом районе города. Жители и гости уже оценили комфорт в работе с онлайн-ресурсами — трафик в апреле увеличился на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия в центральной части приморского города, где находятся излюбленные локации таганрожцев. Инженеры учли особенности дореволюционной застройки с толстыми стенами, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений.

Аналитики «МегаФона» подтверждают востребованность мобильных услуг у горожан. В апреле в Таганроге абоненты прокачали на треть информации больше, чем за тот же период годом ранее. В среднем на родине Чехова пользователи расходуют в Сети свыше 3,5 тыс. ГБ в день. Такого объема информации достаточно, чтобы пересмотреть все 490 экранизаций и художественных фильмов, снятых по произведениям русского писателя и драматурга.

«Быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Чтобы жители и приезжие без помех пользовались образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делились фото и видео с близкими на высокой скорости, мы улучшаем качество покрытия на тех территориях, где это необходимо. Как показывает big data оператора, центр Таганрога — самая “качающая” его часть. На набережной и Петровской улице, а также около музеев пользователи потребляют пятую часть среднемесячного трафика города», — сказал Артем Филин, директор МегаФона в Ростовской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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